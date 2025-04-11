Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту

Компанія Adobe анонсувала впровадження агентів штучного інтелекту у свої популярні програми Photoshop та Premiere Pro. Ці інструменти допоможуть користувачам виконувати складні завдання редагування за допомогою простих текстових команд.

У Photoshop з'явиться нова панель "Дії", яка аналізуватиме зображення та пропонуватиме контекстуальні правки. Наприклад, можна буде видалити зайві об'єкти на фоні або розмити задній план для створення глибини різкості. Користувачі зможуть як приймати автоматичні рішення, так і вручну коригувати шари.

Premiere Pro отримає функцію Media Intelligence, яка аналізуватиме відео для створення чернеток монтажу. Агент штучного інтелекту допоможе вибирати кадри, налаштовувати кольори, мікшувати аудіо та виконувати інші завдання. Це значно спростить процес для початківців і підвищить ефективність професіоналів.

Презентація першого агента для Photoshop відбудеться 24 квітня на конференції Adobe Max у Лондоні. Adobe підкреслює, що штучний інтелект не замінить творчість, а стане інструментом для її розширення.