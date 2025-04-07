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АНАЛІТИКА

AMD збільшує свою частку на ринку процесорів, а Intel втрачає позиції

09:02 07.04.2025 |

Новини IT

 

На початку 2025 року компанія AMD досягла значного успіху, збільшивши свою частку ринку процесорів на 16,6%, тоді як Intel втратила 10%. Ці дані були отримані на основі статистики програми CPU-Z (через WccfTech), яка збирає інформацію від користувачів по всьому світу.

Ключовим фактором успіху AMD став процесор Ryzen 7 9800X3D, який став найпопулярнішим серед користувачів. Цей восьмиядерний чип не лише очолив рейтинги продажів, але й сприяв зростанню популярності восьмиядерних процесорів, які зросли на 32,6% у річному обчисленні й тепер займають 24,7% усіх систем, перевірених через CPU-Z. За ними йдуть шестиядерні процесори з часткою 22,5%.

AMD збільшує свою частку на ринку процесорів, а Intel втрачає позиції

 

Також спостерігається зростання популярності сокета AM5, який збільшив свою частку на 144,9% у річному вимірі. Водночас користувачі віддають перевагу бюджетним чипсетам, таким як AMD B650, через їхню функціональність та сумісність із сучасними процесорами.

AMD збільшує свою частку на ринку процесорів, а Intel втрачає позиції

 

Попри те, що Intel все ще утримує лідерство на ринку, AMD поступово скорочує розрив, демонструючи стабільне зростання. Ця тенденція свідчить про зміну балансу сил у галузі процесорів, де AMD стає все більш серйозним конкурентом.

За матеріалами: mezha.media
 

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