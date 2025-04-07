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AMD збільшує свою частку на ринку процесорів, а Intel втрачає позиції
09:02 07.04.2025 |
На початку 2025 року компанія AMD досягла значного успіху, збільшивши свою частку ринку процесорів на 16,6%, тоді як Intel втратила 10%. Ці дані були отримані на основі статистики програми CPU-Z (через WccfTech), яка збирає інформацію від користувачів по всьому світу.
Ключовим фактором успіху AMD став процесор Ryzen 7 9800X3D, який став найпопулярнішим серед користувачів. Цей восьмиядерний чип не лише очолив рейтинги продажів, але й сприяв зростанню популярності восьмиядерних процесорів, які зросли на 32,6% у річному обчисленні й тепер займають 24,7% усіх систем, перевірених через CPU-Z. За ними йдуть шестиядерні процесори з часткою 22,5%.
Також спостерігається зростання популярності сокета AM5, який збільшив свою частку на 144,9% у річному вимірі. Водночас користувачі віддають перевагу бюджетним чипсетам, таким як AMD B650, через їхню функціональність та сумісність із сучасними процесорами.
Попри те, що Intel все ще утримує лідерство на ринку, AMD поступово скорочує розрив, демонструючи стабільне зростання. Ця тенденція свідчить про зміну балансу сил у галузі процесорів, де AMD стає все більш серйозним конкурентом.
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