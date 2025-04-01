SpaceX запустила місію Fram2 – перший пілотований політ над полюсами Землі

Компанія SpaceX здійснила перший в історії космічний політ із прольотом над полюсами Землі. Місія Fram2 стартувала 31 березня з майданчика NASA у Флориді на ракеті Falcon 9. Корабель Crew Dragon Resilience вийшов на полярну орбіту з екіпажем із чотирьох новачків:

* Чун Ван (Мальта) - командир місії,

* Янніке Міккельсен (Норвегія) - командир корабля,

* Рабеа Рогге (Німеччина) - пілот,

* Ерік Філліпс (Австралія) - медичний офіцер.

Після старту перший ступінь Falcon 9 успішно приземлився на платформу в Атлантичному океані. Через 10 хвилин корабель Resilience вийшов на орбіту, і тепер екіпаж протягом 3-5 днів спостерігатиме Землю з унікального кута.





Місія названа на честь норвезького судна Fram, що досліджувало Арктику та Антарктику. Екіпаж Fram2 проведе 22 наукові експерименти, серед яких перше вирощування грибів у космосі, отримання перших рентгенівських знімків людського тіла на орбіті та дослідження впливу мікрогравітації на м'язову систему людини.

Fram2 стане першою пілотованою місією SpaceX, що приводниться в Тихому океані. Космонавти відмовляться від традиційної медичної допомоги після посадки, щоб дослідити вплив гравітації після космічного польоту.



