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АНАЛІТИКА

SpaceX запустила місію Fram2 – перший пілотований політ над полюсами Землі

10:27 01.04.2025 |

Новини IT

 

Компанія SpaceX здійснила перший в історії космічний політ із прольотом над полюсами Землі. Місія Fram2 стартувала 31 березня з майданчика NASA у Флориді на ракеті Falcon 9. Корабель Crew Dragon Resilience вийшов на полярну орбіту з екіпажем із чотирьох новачків:

* Чун Ван (Мальта) - командир місії,
* Янніке Міккельсен (Норвегія) - командир корабля,
* Рабеа Рогге (Німеччина) - пілот,
* Ерік Філліпс (Австралія) - медичний офіцер.

Після старту перший ступінь Falcon 9 успішно приземлився на платформу в Атлантичному океані. Через 10 хвилин корабель Resilience вийшов на орбіту, і тепер екіпаж протягом 3-5 днів спостерігатиме Землю з унікального кута.


Місія названа на честь норвезького судна Fram, що досліджувало Арктику та Антарктику. Екіпаж Fram2 проведе 22 наукові експерименти, серед яких перше вирощування грибів у космосі, отримання перших рентгенівських знімків людського тіла на орбіті та дослідження впливу мікрогравітації на м'язову систему людини.

Fram2 стане першою пілотованою місією SpaceX, що приводниться в Тихому океані. Космонавти відмовляться від традиційної медичної допомоги після посадки, щоб дослідити вплив гравітації після космічного польоту.


За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: SpaceX
 

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