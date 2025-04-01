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Microsoft тестує віддалене відновлення Windows 11, якщо ПК не завантажується
09:52 01.04.2025 |
Microsoft почала тестування функції Quick Machine Recovery, яка має запобігати інцидентам на кшталт торішньої катастрофи з Crowdstrike. Вона з'явилася в останній тестовій збірці Windows Insider Preview (6120.3653) і дозволяє IT-спеціалістам віддалено відновлювати пристрої з Windows 11, навіть якщо вони не можуть завантажитися.
Про Quick Machine Recovery компанія вперше оголосила торік у межах Windows Resiliency Initiative - ініціативи, створеної у відповідь на масовий збій Crowdstrike. У липні минулого року Crowdstrike випустила некоректне оновлення на рівні ядра, через яке на мільйонах пристроїв з Windows з'явився синій екран смерті (BSOD). Це зачепило банки, авіакомпанії, телеканали та багато інших організацій. IT-адміністратори мали труднощі з відновленням роботи систем, оскільки для виправлення проблеми часто був потрібен фізичний доступ до пристроїв.
Quick Machine Recovery має допомогти уникнути подібних ситуацій. Функція переводить пристрій у середовище відновлення Windows (Windows Recovery Environment), де система отримує доступ до мережі та надсилає Microsoft діагностичну інформацію. Після цього Microsoft може віддалено встановити виправлення через Windows Update.
Стандартно ця функція ввімкнена для домашніх користувачів, а учасники Windows Insider можуть уже зараз випробувати її в симульованому середовищі.
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