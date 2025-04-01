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Neuralink розробляє чип Blindsight, який дозволить сліпим бачити
22:56 31.03.2025 |
Ілон Маск (Elon Musk) підтвердив, що його компанія Neuralink готується до випробувань нового імпланта Blindsight, який має допомогти сліпим людям відновити зір у низькій роздільній здатності.
За словами Маска, перші тести на людях можуть початися вже до кінця 2025 року.
Neuralink нещодавно запатентувала три нові назви для своїх імплантів: Telepathy, Blindsight і Telekinesis. Перший чип уже проходить випробування на людях і допомагає паралізованим користувачам керувати комп'ютером силою думки. А Blindsight буде працювати безпосередньо з візуальною корою мозку, стимулюючи нейрони для створення зорових образів.
На початковому етапі імплант дозволить бачити в низькій роздільній здатності, порівнянній з 8-бітною графікою старих ігрових консолей. Однак у майбутньому технологія може розвинутися до рівня «надлюдського зору», включаючи здатність бачити інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання.
Ілон Маск підтвердив на сцені, що Blindsight імплантовано мавпам і вже кілька років добре працює. Зрештою, повторив він, новий мозковий чіп дозволить бачити «надлюдське».
Neuralink вже протестувала Blindsight на мавпах, і результати виявилися позитивними. Тепер компанія готується до першого випробування на людях, яке може стати проривом у сфері нейроінтерфейсів.
Чип Telepathy вже проходить випробування на людях, зокрема у трьох осіб із травмами спинного мозку або БАС. Якщо все піде за планом, 2025 рік може стати першим, коли імплант Blindsight частково відновить зір у людини.
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