Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Neuralink розробляє чип Blindsight, який дозволить сліпим бачити

22:56 31.03.2025 |

Новини IT

 

Ілон Маск (Elon Musk) підтвердив, що його компанія Neuralink готується до випробувань нового імпланта Blindsight, який має допомогти сліпим людям відновити зір у низькій роздільній здатності.

За словами Маска, перші тести на людях можуть початися вже до кінця 2025 року.

Neuralink нещодавно запатентувала три нові назви для своїх імплантів: Telepathy, Blindsight і Telekinesis. Перший чип уже проходить випробування на людях і допомагає паралізованим користувачам керувати комп'ютером силою думки. А Blindsight буде працювати безпосередньо з візуальною корою мозку, стимулюючи нейрони для створення зорових образів.

На початковому етапі імплант дозволить бачити в низькій роздільній здатності, порівнянній з 8-бітною графікою старих ігрових консолей. Однак у майбутньому технологія може розвинутися до рівня «надлюдського зору», включаючи здатність бачити інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання.

Ілон Маск підтвердив на сцені, що Blindsight імплантовано мавпам і вже кілька років добре працює. Зрештою, повторив він, новий мозковий чіп дозволить бачити «надлюдське».

Neuralink вже протестувала Blindsight на мавпах, і результати виявилися позитивними. Тепер компанія готується до першого випробування на людях, яке може стати проривом у сфері нейроінтерфейсів.

Чип Telepathy вже проходить випробування на людях, зокрема у трьох осіб із травмами спинного мозку або БАС. Якщо все піде за планом, 2025 рік може стати першим, коли імплант Blindsight частково відновить зір у людини.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4228
  0,0559
 0,13
EUR
 1
 44,8278
  0,0806
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1000  0,03 0,07 41,7432  0,01 0,01
EUR 44,5440  0,11 0,24 45,3012  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес