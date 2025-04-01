TSMC відкрила завод з виробництва 2 нм чипів на Тайвані, попри розширення в США

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) підтвердила свою відданість збереженню основних операцій на Тайвані, відкривши новий завод з виробництва мікросхем у місті Гаосюн на півдні острова. Нове підприємство, яке використовуватиме найсучаснішу 2-нанометрову (нм) технологію, створить 7 000 високотехнологічних робочих місць і зміцнить ключову роль Тайваню у глобальному ланцюгу постачання напівпровідників, повідомляє Reuters.

Виконавчий віцепрезидент TSMC і співкерівник операційної діяльності Юнг-Пей (Ю.П.) Чин виступив на церемонії відкриття заводу, яку транслювали місцеві телеканали. Він зазначив, що підприємство вийде на серійне виробництво у другій половині 2025 року, згідно з планом.

Подія відбулася через кілька тижнів після того, як TSMC оголосила про інвестиційний план на $100 млрд для розширення виробництва в США - крок, який викликав занепокоєння на Тайвані щодо можливого ослаблення внутрішньої присутності компанії.

Не коментуючи це безпосередньо, Чин наголосив, що Тайвань залишиться стратегічною та операційною базою TSMC. "Ми продовжуватимемо шукати можливості для розширення інвестицій на Тайвані", - сказав він. - "Наша відданість задоволенню попиту глобальних клієнтів залишається незмінною".

Прем'єр-міністр Тайваню Чо Джун-тай, який також був присутній на церемонії, подякував TSMC за те, що компанія ще раз підтвердила свою прихильність до острова. "Найважливіші основи залишаться на Тайвані", - заявив він. - "TSMC завжди буде нашою національною командою".

TSMC часто називають "священною горою, що захищає країну" через її ключову роль у глобальній індустрії напівпровідників і стратегічне значення для економіки Тайваню.

Завдяки домінуванню у сфері передових мікросхем - серед клієнтів компанії Apple, NVIDIA, Qualcomm - TSMC є життєво важливою частиною американського технологічного ланцюга постачання. На тлі геополітичної напруги президент США Дональд Трамп неодноразово закликав повернути виробництво чипів до США і критикував Тайвань за "виведення" цього бізнесу з країни. Очікується, що цього тижня Трамп оголосить масштабні взаємні мита на імпорт, зокрема на напівпровідники.

Попри це, і компанія, і уряд Тайваню наполягають, що найсучасніші технології залишаться на острові. Крім заводу в Гаосюні, 2-нм мікросхеми також виготовлятимуться на головному майданчику TSMC у місті Сіньчжу.