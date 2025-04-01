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WhatsApp тепер дозволяє додавати музику до статусів
12:30 31.03.2025 |
WhatsApp анонсував нову функцію, яка дозволяє користувачам додавати музику до своїх статусів.
Ця можливість нагадує функціонал Instagram Stories, де можна додавати саундтреки до фото чи відео оновлень. Тепер при створенні статусу користувачі побачать іконку музичної ноти, яка відкриває доступ до бібліотеки пісень. У ній можна знайти популярні хіти, новинки або улюблені мелодії.
Користувачі можуть обрати до 15 секунд музики для фото та до 60 секунд для відео. Розробники наголошують, що всі статуси з музикою будуть захищені наскрізним шифруванням, тому WhatsApp не матиме доступу до змісту статусів.
Функція вже почала впроваджуватися глобально і стане доступною в усіх регіонах протягом кількох тижнів.
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