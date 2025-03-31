Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейська ракета-носій Spectrum вибухнула після старту

09:48 31.03.2025 |

Новини IT

 

Невдачею завершилася спроба досягти навколоземної обріти першою європейською комерційною ракетою з пускового майданчика у континентальній Європі. Так, запущена в неділю, 30 березня, з норвезького космодрому Андоя в Арктиці ракета-носій Spectrum вибухнула буквально невдовзі після старту.

Пуск ракети транслювався в прямому ефірі на відео-платформі YouTube. Як видно з відеокадрів, розроблена баварською компанією Isar Aerospace ракета зуміла відірватися від стартового столу й стала набирати висоту, однак уже невдовзі відхилися від курсу, перевернулася в повітрі, а згодом упала на Землю неподалік від місця пуску. Падіння ракети з фактично повними баками рідкого палива й окислювала спричинило потужний вибух.

Заявленою метою сьогоднішнього пуску було досягнення низької опорної орбіти (НОО) Землі та збір необхідної інформації.

Isar Aerospace - європейський аналог SpaceX

Попри невдачу той факт, що зроблена в Європі перша приватна ракета-носій зуміла відірватися від стартового столу - вже розглядається оглядачами й представниками галузі як справжня віха на шляху Європи до незалежного й приватного освоєння космосу. "Наш перший випробувальний політ виправдав усі наші сподівання і був дуже успішним", - прокоментував подію генеральний директор і співзасновник Isar Aerospace Даніель Метцлер (Daniel Metzler), якого цитує Reuters. Він вважає, що мав місце "чистий зліт" за тривалості польоту в 30 секунд. Власне, сам перший пуск ракети мав на меті лише збір даних та досвіду, запевнив менеджер.

Нині єдиний космодром, що надає Європі справді незалежний доступ до дослідження космічного простору - це розташований у Французькій Гвіані космодром Куру в Південній Америці. Його експлуататором виступає Європейське комічне агентство (ESA). Звідти запускають європейські ракети-носії Arian-6 та Vega. Утім, як показав досвід Сполучених Штатів, де комерціалізація доступу до космічного простору розпочалася ще на початку 2000-х років, такий шлях дозволяє в рази здешевити польоти в космос і зробити їх справді масовими.

Поки що в компанії Isar Aerospace не кажуть, скільки триватиме аналіз отриманої під час пуску інформації з метою встановлення причини інциденту, та коли саме компанія зможе провести наступний пуск.

Ракета Spectrum - двоступенева ракет-носій, довжиною 28 метрів і діаметром 2 метри. Ракета такого класу належить до так званих "мікроносіїв" (microlauncher англійською. - Ред.) Перший ступінь оснащений рушійною установкою з дев'яти двигунів Aquila, що застосовують як паливо пропан, а окиснювачем у них виступає рідкий кисень. Другий ступінь ракети оснащено лише одним аналогічним двигуном, пристосованим до польоту в вакуумі та багаторазового включення на орбіті.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4787
  0,0076
 0,02
EUR
 1
 44,7472
  0,0001
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1000  0,03 0,07 41,7432  0,01 0,01
EUR 44,5440  0,11 0,24 45,3012  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на 28.03.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4650  0,00 0,01 41,4850  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес