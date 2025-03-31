Європейська ракета-носій Spectrum вибухнула після старту

Невдачею завершилася спроба досягти навколоземної обріти першою європейською комерційною ракетою з пускового майданчика у континентальній Європі. Так, запущена в неділю, 30 березня, з норвезького космодрому Андоя в Арктиці ракета-носій Spectrum вибухнула буквально невдовзі після старту.

Пуск ракети транслювався в прямому ефірі на відео-платформі YouTube. Як видно з відеокадрів, розроблена баварською компанією Isar Aerospace ракета зуміла відірватися від стартового столу й стала набирати висоту, однак уже невдовзі відхилися від курсу, перевернулася в повітрі, а згодом упала на Землю неподалік від місця пуску. Падіння ракети з фактично повними баками рідкого палива й окислювала спричинило потужний вибух.

Заявленою метою сьогоднішнього пуску було досягнення низької опорної орбіти (НОО) Землі та збір необхідної інформації.

Isar Aerospace - європейський аналог SpaceX

Попри невдачу той факт, що зроблена в Європі перша приватна ракета-носій зуміла відірватися від стартового столу - вже розглядається оглядачами й представниками галузі як справжня віха на шляху Європи до незалежного й приватного освоєння космосу. "Наш перший випробувальний політ виправдав усі наші сподівання і був дуже успішним", - прокоментував подію генеральний директор і співзасновник Isar Aerospace Даніель Метцлер (Daniel Metzler), якого цитує Reuters. Він вважає, що мав місце "чистий зліт" за тривалості польоту в 30 секунд. Власне, сам перший пуск ракети мав на меті лише збір даних та досвіду, запевнив менеджер.

Нині єдиний космодром, що надає Європі справді незалежний доступ до дослідження космічного простору - це розташований у Французькій Гвіані космодром Куру в Південній Америці. Його експлуататором виступає Європейське комічне агентство (ESA). Звідти запускають європейські ракети-носії Arian-6 та Vega. Утім, як показав досвід Сполучених Штатів, де комерціалізація доступу до космічного простору розпочалася ще на початку 2000-х років, такий шлях дозволяє в рази здешевити польоти в космос і зробити їх справді масовими.

Поки що в компанії Isar Aerospace не кажуть, скільки триватиме аналіз отриманої під час пуску інформації з метою встановлення причини інциденту, та коли саме компанія зможе провести наступний пуск.

Ракета Spectrum - двоступенева ракет-носій, довжиною 28 метрів і діаметром 2 метри. Ракета такого класу належить до так званих "мікроносіїв" (microlauncher англійською. - Ред.) Перший ступінь оснащений рушійною установкою з дев'яти двигунів Aquila, що застосовують як паливо пропан, а окиснювачем у них виступає рідкий кисень. Другий ступінь ракети оснащено лише одним аналогічним двигуном, пристосованим до польоту в вакуумі та багаторазового включення на орбіті.