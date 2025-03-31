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АНАЛІТИКА

Ілон Маск продав соцмережу X своєму стартапу xAI

09:38 31.03.2025 |

Новини IT

 

Ілон Маск заявив, що продав соціальну мережу X своєму стартапу xAI, який займається розробкою штучного інтелекту.

Згідно з угодою, X перейшла під контроль xAI за $33 мільярди у вигляді обміну акціями. Угода оцінює X у $45 мільярдів, але враховує $12 мільярдів боргу. Це значно менше, ніж Маск заплатив за платформу у 2022 році - тоді Twitter обійшовся йому в $44 мільярди. Вартість об'єднаної компанії становить 80 мільярдів доларів.

Зараз X має понад 600 мільйонів активних користувачів і залишається популярною платформою. Водночас xAI, заснована Маском у 2023 році, займається розробкою штучного інтелекту. Її модель Grok уже входить до трійки найпотужніших ШІ у світі й працює на суперкомп'ютері Colossus із 100 000 графічних процесорів Nvidia Hopper.

У грудні 2024 року xAI залучила $6 мільярдів інвестицій від Blackrock, Morgan Stanley та інших компаній. Це дозволить подвоїти потужності Colossus до 200 000 суперкомп'ютерів Nvidia Hopper GPU.

Маск пояснив, що угода допоможе об'єднати можливості X та xAI, зокрема їхні дані, обчислювальні ресурси та ШІ-моделі.

Поки що Grok має доступ лише до публічних постів X, але після об'єднання можливості ШІ можуть розширитися. Якщо X стане частиною xAI, персональні дані можуть використовуватися для роботи штучного інтелекту.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Twitter
 

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