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Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти
23:02 28.03.2025 |
Щорічний звіт Intel для акціонерів включає лист нового генерального директора Ліп-Бу Тана, в якому він виклав найближчі плани та підтвердив попередні зобов'язання.
Ліп-Бу Тан підкреслив, що компанія повинна визначати пріоритети потреб клієнтів та прислухатися до відгуків. Як і планувалося, Intel продовжить зменшення витрат на $10 млрд та скорочення штат на 15%. Компанія прагне спростити свою бізнес-модель, усунути непотрібну складність та продовжити вкладатися в ключові напрямки.
Intel планує розширити лінійку своїх клієнтських продуктів, зокрема у галузі ПК зі штучним інтелектом. Ліп-Бу Тан підтвердив зобов'язання запустити Panther Lake у другій половині цього року, а слідом за ними Nova Lake у 2026 році. Варто зазначити, що він мав на увазі офіційний запуск Panther Lake, а не масове виробництво.
«Це зміцнює нашу позицію як виробника центральних процесорів на ринку, що розвивається. У другій половині цього року ми ще більше зміцнимо нашу позицію, запустивши Panther Lake, наш головний продукт на Intel 18A, а потім Nova Lake у 2026 році», - генеральний директор Intel.
На жаль, Ліп-Бу Тан взагалі не згадав відеокарти та графічний напрям. З моменту запуску своїх перших нових карт Battlemage Intel Graphics не надавала жодних оновлень.
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