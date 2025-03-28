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Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти

23:02 28.03.2025 |

Новини IT

Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти

 

Щорічний звіт Intel для акціонерів включає лист нового генерального директора Ліп-Бу Тана, в якому він виклав найближчі плани та підтвердив попередні зобов'язання.

Ліп-Бу Тан підкреслив, що компанія повинна визначати пріоритети потреб клієнтів та прислухатися до відгуків. Як і планувалося, Intel продовжить зменшення витрат на $10 млрд та скорочення штат на 15%. Компанія прагне спростити свою бізнес-модель, усунути непотрібну складність та продовжити вкладатися в ключові напрямки.

Intel планує розширити лінійку своїх клієнтських продуктів, зокрема у галузі ПК зі штучним інтелектом. Ліп-Бу Тан підтвердив зобов'язання запустити Panther Lake у другій половині цього року, а слідом за ними Nova Lake у 2026 році. Варто зазначити, що він мав на увазі офіційний запуск Panther Lake, а не масове виробництво.

Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти

 

Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти

 

«Це зміцнює нашу позицію як виробника центральних процесорів на ринку, що розвивається. У другій половині цього року ми ще більше зміцнимо нашу позицію, запустивши Panther Lake, наш головний продукт на Intel 18A, а потім Nova Lake у 2026 році», - генеральний директор Intel.

На жаль, Ліп-Бу Тан взагалі не згадав відеокарти та графічний напрям. З моменту запуску своїх перших нових карт Battlemage Intel Graphics не надавала жодних оновлень.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Intel
 

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