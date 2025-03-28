Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти

Щорічний звіт Intel для акціонерів включає лист нового генерального директора Ліп-Бу Тана, в якому він виклав найближчі плани та підтвердив попередні зобов'язання.

Ліп-Бу Тан підкреслив, що компанія повинна визначати пріоритети потреб клієнтів та прислухатися до відгуків. Як і планувалося, Intel продовжить зменшення витрат на $10 млрд та скорочення штат на 15%. Компанія прагне спростити свою бізнес-модель, усунути непотрібну складність та продовжити вкладатися в ключові напрямки.

Intel планує розширити лінійку своїх клієнтських продуктів, зокрема у галузі ПК зі штучним інтелектом. Ліп-Бу Тан підтвердив зобов'язання запустити Panther Lake у другій половині цього року, а слідом за ними Nova Lake у 2026 році. Варто зазначити, що він мав на увазі офіційний запуск Panther Lake, а не масове виробництво.

«Це зміцнює нашу позицію як виробника центральних процесорів на ринку, що розвивається. У другій половині цього року ми ще більше зміцнимо нашу позицію, запустивши Panther Lake, наш головний продукт на Intel 18A, а потім Nova Lake у 2026 році», - генеральний директор Intel.

На жаль, Ліп-Бу Тан взагалі не згадав відеокарти та графічний напрям. З моменту запуску своїх перших нових карт Battlemage Intel Graphics не надавала жодних оновлень.