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Microsoft представила дорожню карту Windows 11
22:37 28.03.2025 |
Microsoft провела опитування серед тисяч IT-фахівців по всьому світу щодо їхнього досвіду з Windows. Більшість з них висловили бажання отримувати більше прозорості щодо того, коли та які оновлення з'являються для операційної системи. У відповідь на ці побажання компанія презентує дорожню карту Windows 11.
На окремій сторінці на сайті Microsoft тепер доступний список усіх функцій, які наразі тестуються серед учасників програми Windows Insider, поступово поширюються серед користувачів або нещодавно були додані.
На цій сторінці користувачі також зможуть дізнатися, що їм потрібно зробити, аби отримати доступ до нових функцій та покращень ще до того, як вони потраплять до стабільної версії операційної системи.
Зокрема, на сторінці можна побачити, що компанія почала розповсюджувати покращений пошук у Windows 11, вдосконалений моніторинг використання центрального процесора та багато інших оновлень.
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