AMD Radeon RX 9070 XT продається вдесятеро краще, ніж RTX 5070 Ti, Ліза Су каже про таку ж перевагу над минулим поколінням

У розмові з «Дядьком Тоні», також відомим як Тоні Ю, CEO ASUS у Китаї, голова AMD Ліза Су повідомила про рекордні продажі Radeon RX 9070 XT. Їх підтверджує німецький ритейлер.

Обидва керівники покепкували зі своїх прізвиськ: Тоні Ю називають «Дядьком Тоні», тоді як Лізу Су - «Мамою Лізою». Вони розмовляли на події AMD Advancing AI, де компанії поділилися останніми розробками. Багато було сказано про чипи AMD Strix Halo, також відомі як Ryzen AI MAX, які поєднують потужний процесор та потужну вбудовану відеокарту. Також співрозмовники обговорили ШІ DeepSeek та його підтримку цими чипами.

Загалом Інтерв'ю досить цікаве та має англійські субтитри для тих частин, які не промовлялися англійською. Пізніше Тоні Ю заглибився у теми процесорів Ryzen із 3D V-Cache та відеокарт RDNA4. Обговорили й те, як Ліза Су бачить їхній старт запуск та що робити з дефіцитом:

«Звичайно, усім подобаються відеокарти високого класу, але не так багато людей можуть отримати доступ до них. 9070 XT користується фантастичним успіхом. Насправді це номер один за продажем серед усіх поколінь AMD Radeon за перший тиждень продажів, у 10 разів більше, ніж попередні покоління, і нам подобається бачити людей щасливими. Люди задоволені 9070 XT. ... Ми дуже раді цьому, і збільшуємо виробництво, щоб більше геймерів мали до них доступ», - сказала керівниця AMD.

Цікаво, що вона не згадує серію RX 9070, але багато разів називає саме модель XT. Можливо, у компанії не вважають важливою версію не-XT. Ймовірно, мають рацію ентузіасти, котрі кажуть, що єдина мета AMD - продати топову модель.

Успішні продажі AMD Radeon RX 9070 XT підтверджують магазини, зокрема німецький ритейлер Mindfactory. Їхні продажі не сповільнюються з моменту запуску, відеокарти «розлітаються» щодня у кількості понад 100 одиниць. Для порівняння, NVIDIA RTX 5070 Ti у наведеній денній статистиці продано лише 10. Також продано більше RX 9070 XT порівняно з усіма відеокартами RTX 50 разом узятими.

GeForce RTX 5090 продається з асортименту NVIDIA найкраще, попри «захмарну» вартість понад $3000. Наразі в магазині доступна лише одна модель, і продовжується дефіцит. Відеокарти AMD останнього покоління мають очевидні проблеми з графічними технологіями, але, схоже, що користувачів більше цікавить доступність, ціна та продуктивність.