Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5

Google представила нове покоління своєї основної моделі штучного інтелекту - Gemini 2.5. Це покоління включає модель Gemini 2.5 Pro Experimental, і, за словами компанії, вона перевершує конкурентні моделі від OpenAI, Anthropic, xAI та DeepSeek.

Gemini 2.5 - це модель міркування, яка поєднує покращену базову модель з технологією пост-тренінгу. Нова модель вже доступна для власників підписки Gemini Advanced та в Google AI Studio.

Мультимодальність нової моделі дозволяє їй обробляти текст, аудіо, зображення, відео та код. Модель має контекстне вікно на 1 мільйон токенів, але компанія обіцяє скоро збільшити його до двох мільйонів. В загальних бенчмарках модель перевершує конкурентів, набираючи +39 балів на LMArena.

У новій моделі Google зробила акцент на продуктивності кодування. Компанія заявляє, що Gemini 2.5 Pro ідеально підходить для розробки візуально привабливих вебдодатків, а також для трансформації й редагування коду. Google поділилася демонстраційним відео, де за допомогою одного промпту створюється варіант гри про динозаврика, що біжить.