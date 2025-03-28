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АНАЛІТИКА

Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5

14:03 28.03.2025 |

Новини IT

 

Google представила нове покоління своєї основної моделі штучного інтелекту - Gemini 2.5. Це покоління включає модель Gemini 2.5 Pro Experimental, і, за словами компанії, вона перевершує конкурентні моделі від OpenAI, Anthropic, xAI та DeepSeek.

Gemini 2.5 - це модель міркування, яка поєднує покращену базову модель з технологією пост-тренінгу. Нова модель вже доступна для власників підписки Gemini Advanced та в Google AI Studio.

Мультимодальність нової моделі дозволяє їй обробляти текст, аудіо, зображення, відео та код. Модель має контекстне вікно на 1 мільйон токенів, але компанія обіцяє скоро збільшити його до двох мільйонів. В загальних бенчмарках модель перевершує конкурентів, набираючи +39 балів на LMArena.

Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5

 

У новій моделі Google зробила акцент на продуктивності кодування. Компанія заявляє, що Gemini 2.5 Pro ідеально підходить для розробки візуально привабливих вебдодатків, а також для трансформації й редагування коду. Google поділилася демонстраційним відео, де за допомогою одного промпту створюється варіант гри про динозаврика, що біжить.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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