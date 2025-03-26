Фінансові новини
- |
- 26.03.25
- |
- 20:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
OpenAI додала в GPT-4o покращену генерацію зображень — тепер в ChatGPT за замовчанням
17:45 26.03.2025 |
OpenAI представила довгоочікуване покращення генерації зображень. Тепер замість окремої моделі, як-от DALL·E, новий удосконалений генератор зображень є частиною GPT-4o.
На ринку існує безліч ШІ-моделей для створення вражаючих візуальних сцен, але вони часто мають труднощі з відображенням тексту, логотипів та інших елементів, які не рідко зустрічаються у повсякденному житті.
OpenAI стверджує, що її нова генерація зображень GPT-4o вирішує ці недоліки. Вона може точно відтворювати текст і краще слідувати інструкціям завдяки своїй базі знань і контексту чату. Крім того, нова модель дозволяє редагувати завантажені зображення або створювати нові, використовуючи завантажене зображення як візуальне натхнення.
Доступність і нові можливості
Оновлений генератор зображень у GPT-4o вже починає розгортатися для всіх користувачів ChatGPT Plus, Pro, Team та Free. Оскільки ця модель стане стандартною для генерації зображень у ChatGPT, користувачам більше не потрібно буде вибирати її вручну перед введенням запиту.
Користувачі можуть налаштовувати зображення, вказуючи співвідношення сторін, точні кольори (HEX-коди) або навіть прозорий фон. У найближчі тижні новий генератор з'явиться і для користувачів ChatGPT Enterprise та Edu.
Нову модель також можна використовувати в Sora для створення зображень або через спеціальний DALL·E GPT. Для розробників підтримка генерації зображень через API GPT-4o з'явиться найближчими тижнями.
Обмеження моделі
Попри численні покращення, у моделі все ще є деякі обмеження:
* Час генерації - через підвищену деталізацію створення зображення може займати до однієї хвилини.
* Кадрування - довгі зображення, наприклад постери, можуть обрізатися надто щільно, особливо в нижній частині.
* Вигадування деталей - у запитах з недостатньою контекстною інформацією модель може «домислювати» деталі.
* Обмеження знань - при створенні складних концепцій (наприклад, повної періодичної таблиці) модель може неточно відтворювати більше ніж 10-20 об'єктів одночасно.
* Труднощі з нелатинськими мовами - символи можуть відображатися некоректно або спотворюватися.
* Редагування частин зображення - виправлення окремих деталей (наприклад, орфографічних помилок) не завжди працює без побічних змін у зображенні.
* Проблеми з деталізацією на малих розмірах - модель може некоректно відображати дрібні деталі.
OpenAI планує виправляти ці обмеження у найближчі тижні та місяці.
Усі зображення, створені за допомогою цього генератора, міститимуть C2PA-метадані, а внутрішній інструмент OpenAI зможе перевіряти їхнє походження.
Попри деякі обмеження, новий генератор зображень GPT-4o значно покращує точність і гнучкість створення зображень. OpenAI обіцяє подальші вдосконалення, тож користувачів чекає ще якісніший та зручніший інструмент для роботи із зображеннями.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українці воюватимуть голими руками, якщо умови перемовин їх не влаштовуватимуть, - директор ЦРУ
|Спецпредставник Трампа оскандалився заявою про Будапештський меморандум
|Трамп припустив, що Росія може «зволікати» з мирною угодою
|Трамп: США «розглядають» умови РФ щодо перемир'я у морі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|OpenAI додала в GPT-4o покращену генерацію зображень — тепер в ChatGPT за замовчанням
|Канада заморозила всі виплати знижок для автомобілів Tesla – Reuters
|Google запускає безкоштовну академію ШІ для освітян
|Microsoft представила Copilot з «глибоким мисленням» для досліджень і аналізу даних
|Робомасажистка Анна: у Чехії запустили першого у світі масажного робота з ШІ Rocozyer, і він не жартує з целюлітом
|У Каліфорнії тепер більше зарядних станцій для електромобілів, ніж заправних станцій
|Мороз і Альпи: Daimler Truck випробовує в горах нове покоління водневих вантажівок
Бізнес
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо
|Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень
|Hyundai інвестує $21 млрд у США у 2025-2028 рр.