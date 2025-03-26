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АНАЛІТИКА

Microsoft представила Copilot з «глибоким мисленням» для досліджень і аналізу даних

13:31 26.03.2025 |

Новини IT

 

Microsoft представила агентів "глибокого мислення" Researcher та Analyst для 365 Copilot. Як стверджує компанія, ці агенти є першими у своєму роді та допоможуть у проведенні складних багатокрокових досліджень.

Researcher оснований на моделі глибокого аналізу OpenAI та може отримувати дані від сторонніх постачальників, таких як Salesforce або ServiceNow, щоб бізнес-клієнти могли отримувати інформацію з усіх своїх інструментів.

Analyst оснований на моделі міркувань o3-mini від OpenAI, і Microsoft стверджує, що завдяки ланцюжку міркувань він може перетворювати необроблені дані в електронні таблиці та виконувати код Python. Microsoft оприлюднила приклад звіту (.pdf), створеного ШІ-агентами Researcher та Analyst.

Ці інструменти будуть доступні власникам ліцензій на Microsoft 365 Copilot починаючи з квітня 2025 року в межах програми раннього доступу. Microsoft стверджує, що нові агенти Copilot достатньо потужні, щоб "автоматизувати будь-яке завдання, яке ви можете собі уявити".

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

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