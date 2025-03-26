Робомасажистка Анна: у Чехії запустили першого у світі масажного робота з ШІ Rocozyer, і він не жартує з целюлітом

Курортна Європа не дрімає. У місті Маріанське-Лазне, що в Чехії, готель Centralni Lazne (4 зірки, якщо що) став першим у світі, хто довірив своїх відвідувачів масажному роботу з штучним інтелектом. Звати нову «руку допомоги» Анна, і вона не просто масажує - вона читає тіло, як ти субтитри до улюбленого серіалу.

Робот Rocozyer (назва наче з реклами м'яких пледів, але хай буде) вміє поєднувати класику з технологіями: масажує механічно, а потім вмикає радіохвильову терапію. Це щось типу «два в одному»: і м'язи розслаблює, і колагену додає. А ще - підтягує шкіру. Ну, принаймні, так каже головний фізіотерапевт Ensana, пан Домінік Мах.

Анна має шість гнучких суглобів (що вже більше, ніж у деяких наших знайомих після офісної роботи) і 3D-зображення в реальному часі, щоб бачити все, як на долоні. ШІ аналізує тіло гостя, підлаштовується під індивідуальні особливості та виконує процедуру з точністю швейцарського годинника.

Ensana Health Spa Hotels, яка цю Анну й запустила, працює у 6 країнах Європи, має 28 готелів та вже давно хоче поєднати «традиції з прогресом». Кажуть, їхній підхід - це не просто масаж, а справжнє оздоровлення, базоване на природних джерелах, медицині та сучасній діагностиці.

Чи замінить Анна живих масажистів? Поки що - ні. Але якщо вона ще й чай носитиме в номер - є привід замислитися.

Про Rocozyer

Rocozyer - це серія роботів компанії Leaflife Technology, які поєднують AI, машинне навчання та робототехніку. Основні моделі включають Rocozyer Depi для лазерної епіляції та Rocozyer Massage для масажу та фізичної терапії. Роботи оснащені 6-шарнірними електроприводами, системами машинного зору та інтуїтивним інтерфейсом. Вони використовуються в косметології, реабілітації, домашньому догляді та фітнесі. Переваги: висока точність, персоналізація, безпека та доступність. Виробник називає Rocozyer проривом у сфері автоматизації догляду за тілом, який забезпечує комфорт і ефективність для користувачів.