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Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
09:48 26.03.2025 |
В основі розробки - оксид ніобію-вольфраму з унікальною атомною структурою, яка адаптується до високої швидкості зарядки.
Під час швидкого заряджання іони літію хаотично розподіляються, знижуючи деформацію кристалічної решітки та підвищуючи їхню рухливість, що прискорює цей процес.
Для додаткової оптимізації на поверхню електрода додали відновлений оксид графена (rGO), який спрямовує іони в потрібні точки, ще більше підвищуючи ефективність зарядки.
Прототип батареї з цим матеріалом (rGO/Nb₁₆W₅O₅₅₅) за 80°C досягає ємності 116 мАг/г за 45 секунд та зберігає 77% ємності після 500 циклів швидкого заряджання. Енергетична щільність такої батареї становить 406 Вт-год/кг.
Однак до комерційного використання винаходу ще далеко. При збільшенні товщини електрода його ефективність знижується, що обмежує ємність акумулятора. Крім того, наявні електроліти не повністю сумісні з такими високими швидкостями зарядки. Тож чекати на смартфони з миттєвим заряджанням поки що зарано, але технологія напевно незабаром отримає удосконалення.
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