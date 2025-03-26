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АНАЛІТИКА

DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування

16:56 25.03.2025 |

Новини IT

 

Китайський ШІ-стартап DeepSeek випустив оновлення для своєї моделі V3, яке покращує можливості програмування. Це демонструє прагнення компанії зберігати лідерство серед конкурентів, пише Bloomberg.

Оновлення V3-0324, опубліковане цього тижня на Hugging Face без офіційного анонсу, спрямоване на вирішення практичних завдань та встановлення нових стандартів точності й продуктивності.

У січні DeepSeek обігнала ChatGPT і стала найпопулярнішим безплатним додатком в американському App Store. Її модель R1 показала результати на рівні найкращих розробок OpenAI, що здивувало ринок і спричинило падіння акцій у США.

Модель V3 - не найновіша розробка DeepSeek, але успіх компанії викликав обговорення про те, чи можна створювати потужні ШІ-системи з меншими витратами, ніж ті, що американські технологічні компанії вкладають у дата-центри.
За матеріалами: mezha.media
 

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