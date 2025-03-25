Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо

Представники компанії Magdrive з Великої Британії заявили про створення супутника, здатного переробляти твердий метал на паливо для власних потреб.

Засновники стартапу заявляють, що колись їхню розробку можна буде використовувати для очищення навколоземної орбіти від космічного сміття. Компанія розробила рушійну систему під назвою Warlock. Система працює за принципом іонізації твердового металу на відміну від електричних двигунів, які генерують струм за рахунок іонізації газу під тиском.

«Хімічний двигун має дуже високу тягу, але його ефективність - або милі на галон, якщо хочете - дуже низька. З іншого боку, сучасні електричні силові установки мають абсолютно протилежні характеристики. Вони мають дуже низьку тягу, але чудову ефективність, чудові милі на галон. Ми створюємо першу систему такого роду, яка має найкраще з обох сторін. Це електрична тяга, але вона має суттєве підвищення тяги зі зменшенням об'єму та маси», - заявив засновник Magdrive Марк Стокс.

Наразі розроблена стартапом система здатна використовувати мідь у якості джерела енергії, однак поки що не придатна для багаторазового використання. У компанії розраховують згодом використовувати у якості палива виведені з експлуатації супутники та інше космічне сміття. У цьому випадку додатковою перевагою буде значне зменшення ваги космічного апарату, якому не треба бути тягнути разом із собою у космос додаткові баки з пальним.

На переконання Стокса, це зробить космічні пуски набагато доцільнішими з економічної точки зору.

«Супутники, які виведені з експлуатації, некеровані та часто перекидаються, що надзвичайно ускладнює пошук. Щоб їх захопити та захистити, потрібне складне маневрування, а ця технологія все ще знаходиться в зародковому стані», - зауважує доцент кафедри астронавтики Саутгемптонського університету Мін Кван Кім.

У Magdrive розраховують представити перший прототип власної системи вже в червні цього року. Замість використання космічного сміття у рамках презентації прототип іонізуватиме твердий метал.

«Ми створюємо стандартизовану частину апаратного забезпечення, яка може розміститися на борту будь-якого супутника - тобто практично будь-кого в усій космічній галузі. Це включає різноманітні програми, від спостереження Землі до обслуговування супутників і зв'язку», - додав Марк Стокс.

Однак навіть це не є ідеальним рішенням. Через можливість забруднення поверхні загальна продуктивність системи може швидко погіршитися. Атомна кристалічна структура самого металу також може бути змінена, що також може вплинути на його ефективність у якості пального.