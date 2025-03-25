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Прорив у штучному інтелекті: нова модель виявляє рак з точністю 99%
09:35 25.03.2025 |
Науковці представили революційну модель штучного інтелекту ECgMLP, яка здатна виявляти рак з надвисокою точністю 99%. Про це пише BGR, з посиланням на Science Direct.
Ця технологія значно перевершує попередні моделі, які досягали лише 80% точності. ECgMLP використовує менше ресурсів, що робить її швидшою та доступнішою.
Модель працює шляхом покращення зображень і фільтрації шумів, що дозволяє зосередитися на найінформативніших ділянках тканин. Завдяки механізмам самоаналізу, ECgMLP швидко аналізує тканини та надає діагностичні прогнози з вражаючою точністю. Випробування показали, що модель ефективно виявляє рак прямої кишки (98,57%), рак молочної залози (98,2%) та рак ротової порожнини (97,34%).
Ця універсальність відкриває можливості для широкого застосування технології в медицині. Дослідники зазначають, що ECgMLP може бути інтегрована в клінічне програмне забезпечення, допомагаючи лікарям приймати рішення та покращуючи результати завдяки ранньому втручанню. Хоча масштабне впровадження ще попереду, цей прорив знаменує значний крок вперед у боротьбі з раком.
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