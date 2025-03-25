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АНАЛІТИКА

Більшість дослідників штучного інтелекту називають мільярдні інвестиції у технології – тупиковими

12:20 24.03.2025 |

Новини IT

 

Нещодавнє опитування, проведене Асоціацією з розвитку штучного інтелекту (AAAI), виявило, що більшість дослідників вважають нинішній підхід до розвитку штучного інтелекту тупиковим. Про це пише Futurism.

З 475 опитаних респондентів 76% заявили, що масштабування існуючих технологій малоймовірно приведе до створення загального штучного інтелекту (AGI), здатного зрівнятися або перевершити людський інтелект.

Експерти, такі як Стюарт Рассел з Каліфорнійського університету в Берклі, зазначають, що інвестиції в масштабування без глибшого розуміння процесів є неефективними. Вже зараз спостерігається зниження ефективності нових моделей, таких як GPT, порівняно з попередніми версіями.

Попри це, компанії продовжують вкладати мільярди доларів у розвиток інфраструктури для генеративних моделей. Наприклад, Microsoft планує витратити 80 мільярдів доларів на AI-інфраструктуру у 2025 році.

Однак, наразі вивчаються дешевші та ефективніші підходи. Наприклад компанія OpenAI шукає альтернативні методи, такі як "обчислення під час тестування", що дозволяє моделям приймати більш обґрунтовані рішення. Це додає підвищення продуктивності, яке в іншому випадку потребувало б величезних масштабів для відтворення.

Хоча ці методи демонструють певний прогрес, експерти попереджають, що вони не є універсальним рішенням. Індустрія потребує нових підходів, щоб уникнути застою.
За матеріалами: Економічна правда
 

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