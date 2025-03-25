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Google запускає «розумніший пошук» з ШІ у Gmail на Android, iOS та веб-версії
12:26 24.03.2025 |
Компанія Google додає в Gmail "розумніший пошук", який використовує штучний інтелект для швидшого показу найбільш релевантних результатів.
Раніше Gmail показував електронні листи переважно у хронологічному порядку за ключовими словами або ж спочатку "найкращі результати", а далі - все інше.
Новий підхід враховує не лише ключові слова, але й актуальність листів, кількість кліків на них, часті контакти та інші чинники. За словами Google, завдяки цьому потрібні листи з більшою ймовірністю з'являтимуться у верхній частині результатів пошуку, що має заощадити час і полегшити пошук важливої інформації.
Після оновлення під рядком пошуку та панеллю фільтрів у Gmail з'явиться новий випадаючий список "найрелевантніші". Це дозволить рідше вдаватися до ручного фільтрування. Водночас користувачі зможуть перемикатися на варіант сортування за найновішими листами.
Оновлення вже почало глобальне розгортання для власників персональних поштових скриньок Gmail у вебверсії та мобільних застосунках для Android та iOS. Підтримка корпоративних акаунтів очікується пізніше.
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