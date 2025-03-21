Gemini тепер може допомагати створювати документи та перетворювати їх на подкасти

Google представила оновлення для чат-бота Gemini з двома нововведеннями - інтерактивний інструмент, що полегшить створення, вдосконалення та обмін роботами Canvas та функцію перетворення документів у подкасти Аудіопереказ (Audio Overview).

Вибравши Canvas у рядку запиту Gemini, користувачі зможуть розпочати написання чи редагування документа, миттєво бачачи всі зміни в реальному часі. Серед доступних функцій будуть зміна тональності, довжини або форматування за допомогою зручних інструментів. Якщо потрібно поділитися створеним контентом з колегами, користувачі зможуть просто експортувати його в Google Docs одним натисканням.

Canvas також покращує можливості програмування та розробки ПЗ в Gemini. Цей новий інструмент дозволяє швидко перетворювати ідеї користувачів на робочі прототипи додатків, Python-скриптів, ігор, симуляцій та інших інтерактивних рішень. При цьому чат-бот співпрацюватиме з користувачем на кожному етапі, допомагаючи вносити послідовні зміни до коду.

На додачу до цього, Canvas дозволить згенерувати та попередньо переглядати HTML/React код та інші прототипи вебдодатків, щоб побачити, як виглядатиме дизайн. Завдяки цьому можна буде згенерувати, наприклад, форму підписки електронною поштою для вебсайту та одразу переглянути результат.

Canvas вже глобально доступний для користувачів Gemini та Gemini Advanced усіма мовами.

Ще одним нововведенням є впровадження функції Аудіопереказ у Gemini. Цей інструмент дозволяє перетворити будь-який документ, презентацію чи навіть звіт Deep Research на подкаст. Чат-бот згенерує діалог між двома ШІ-ведучими, що вестимуть жваве обговорення на основі завантажених файлів. Вони підсумують матеріал, встановлять зв'язки між темами, проведуть динамічний діалог та запропонують унікальні перспективи.

Функція Аудіопереказ стане доступною відсьогодні англійською мовою для користувачів Gemini та Gemini Advanced по всьому світу, а незабаром будуть додані й інші мови. Щоб скористатися функцією, достатньо буде завантажити документи чи презентацію та натиснути на підказку над рядком запиту. Аудіопереказ доступний у вебверсії та в мобільному додатку Gemini, а згенерованими подкастами можна буде поділитися або завантажити на пристрій.



