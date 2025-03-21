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АНАЛІТИКА

Бюджетний смартфон із великими можливостями: Google представила Pixel 9a

12:10 21.03.2025 |

Новини IT

Бюджетний смартфон із великими можливостями: Google представила Pixel 9a

 

Після кількох місяців чуток, зливів і спекуляцій, Google представила Pixel 9a - свій новий бюджетний смартфон, який поєднує в собі потужні функції та розумну ціну.

Компанія розкрила детальні технічні характеристики новинки та розповіла про її ключові особливості.

Характеристики Google Pixel 9a:

* габарити: 154,7×73,2×8,9 мм;

* дисплей: 6,3", pOLED, 2424×1080, 422 PPI, 60-120 Гц, 2700 ніт, Gorilla Glass 3;

* процесор: Google Tensor G4 + Titan M2;

* звук - стереодинаміки;

* пам'ять: 8 ГБ ОЗП LPDDR5X, сховище на 128 або 256 ГБ залежно від обраної моделі;

* камери: основна 48 Мп, f/1,7, широкоформатна 13 Мп, f/2,2; фронтальна 13 Мп, f/2,2;

* ємність акумулятора: 5100 мАг, дротова зарядка 23 Вт, бездротова Qi;

* ОС: Android 15;

* зв'язок: USB-С 3.2, 5G, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Nano SIM, eSIM, GPS, A-GPS, Galileo.

Pixel 9a поставляється в чотирьох кольорах корпусу: Obsidian, Porcelain, Peony, Iris.

Бюджетний смартфон із великими можливостями: Google представила Pixel 9a

 

Смартфон отримав захист від води і пилу за стандартом IP68, вбудований сканер відбитків пальців і великі функції штучного інтелекту, серед яких можна відзначити наступні:

Фотографія:

* Magic Editor: автоматичне кадрування, розширення зображень і додавання ефектів, таких як падаюче листя або зелена трава;

* Magic Eraser: видалення небажаних об'єктів з фотографій;

* Astrophotography: зйомка зоряного неба;

* нічний режим: поліпшені знімки при слабкому освітленні;

* макрофокус: вперше в серії A дає змогу робити деталізовані знімки з близької відстані.

Асистент Gemini:

* допомагає в додатках Google, таких як Карти, Календар і YouTube;

* Gemini Live: дає змогу вести природні розмови з ШІ.

Інші функції:

* автоматичне поліпшення фотографій і відео;

* інтелектуальні повідомлення та рекомендації;

* підтримка голосового управління для спрощення взаємодії з пристроєм.

Google обіцяє до 30 годин автономної роботи у звичайному режимі і до 100 годин з функцією Extreme Battery Saver.

Бюджетний смартфон із великими можливостями: Google представила Pixel 9a

 

Купити Google Pixel 9a можна буде у квітні за $499. Виробник гарантує сім років оновлень.

Відео на тему:
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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