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АНАЛІТИКА

Samsung виграла в США судову справу проти BOE щодо порушення патентних прав на технологію OLED

09:39 21.03.2025 |

Новини IT

 

Комісія з міжнародної торгівлі США (USITC) ухвалила рішення на користь Samsung Display у справі про порушення патентних прав на технологію OLED китайським виробником BOE. Про це повідомляє The Korea Times.

Ця юридична боротьба триває з початку 2023 року, коли Samsung виявила, що американські оптовики імпортують OLED-панелі, виготовлені BOE з використанням запатентованих технологій Samsung. У листопаді 2024 року USITC зробила попередній висновок на користь Samsung, а цього тижня підтвердила його, визнавши порушення трьох патентів Samsung Display.

Однак комісія вирішила не забороняти BOE постачати OLED-панелі на ринок США, оскільки порушення не мали значного впливу на американську промисловість. Незважаючи на це, рішення USITC вважається важливим успіхом для Samsung Display, оскільки воно може вплинути на аналогічну справу, яка розглядається в суді Техасу.

Ця суперечка також відображає конкуренцію між Samsung і BOE за ринок OLED-дисплеїв, зокрема для Apple. Хоча BOE вдалося увійти до ланцюга постачання Apple, її панелі часто відхиляли через проблеми з якістю, що зміцнює позиції Samsung як основного постачальника.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Samsung
 

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