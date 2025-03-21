Тепер шкарпетки не зникнуть: Haier представила першу у світі пральну машину з трьома барабанами

Китайська компанія Haier представила Leader Three-Tub Washing Machine - першу у світі пральну машину з трьома барабанами.

Інженери Haier запропонували елегантне рішення для одночасного прання різних типів і обсягів речей.

Вони створили машину з основним барабаном об'ємом у 10,5 кг і двома додатковими відсіками - по 1 кг кожен. Ця ідея дасть змогу прати, наприклад, шкарпетки та білизну окремо від верхнього одягу.

Виробник розробив 12-маршрутну систему циркуляції, яка унеможливлює змішування мийних засобів і води в барабанах.

Швидкість віджимання Leader Three-Tub Washing Machine становить 1 400 обертів на хвилину, енергоспоживання - 1 850 Вт. Рівень шуму не перевищує 48 дБ під час прання і 66 дБ під час віджимання. Габарити - 600×570×1 070 мм.

Продажі інноваційної пральної машини від Haier у Китаї стартують 17 квітня. Вартість - $690 у перерахунку з юанів. Попереднє замовлення вже відкрито.