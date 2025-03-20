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АНАЛІТИКА

Microsoft тестує функцію оцінки характеристик ПК у Windows 11

17:11 20.03.2025 |

Новини IT

 

У збірці Dev Channel Windows 11 з'явилася нова функція, яка допоможе користувачам зрозуміти, як обмежена оперативна пам'ять чи слабка відеокарта впливають на продуктивність їхнього комп'ютера.

Тестову функцію знайшов Windows-інсайдер phantomofearth, який поділився знахідкою у соціальних мережах. На опублікованому скриншоті можна побачити нову сторінку поширених питань у налаштуваннях "Система" > "Про систему".

Microsoft тестує функцію оцінки характеристик ПК у Windows 11

 

На цій сторінці користувачі Windows 11 можуть дізнатися, як оперативна пам'ять і відеокарта впливають на загальну продуктивність комп'ютера. Наприклад, у наведеному скриншоті користувачеві вказується, що відеокарта з менш ніж 4 ГБ відеопам'яті може спричиняти проблеми під час ігор або відтворення ресурсомістких відео.

Система також оцінює кількість оперативної пам'яті. Від 4 до 8 ГБ може бути достатньо для повсякденних завдань, але для більш вимогливих програм чи ігор можуть виникати проблеми.

Наразі неясно, чи ця сторінка буде статичною й оцінюватиме лише оперативну пам'ять та відеопам'ять, чи вона підлаштовуватиметься під кожну систему окремо. Також поки не відомо, коли нововведення з'явиться у стабільній версії Windows 11.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

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