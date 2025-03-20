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АНАЛІТИКА

Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C

15:51 20.03.2025 |

Новини IT

Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C

 

Японський бренд Elecom випустив перший у світі павербанк, що працює на натрій-іонній батареї. Він обіцяє значно довший термін служби, ніж традиційні літій-іонні акумулятори, а також забезпечує можливість роботи в екстремально низьких та високих температурах.

Зовні павербанк Elecom DE-C55L-9000 виглядає як будь-який інший подібний пристрій. Компактний корпус містить акумулятор місткістю 9000 мА·год, порт USB Type-C (45 Вт), Type-A (18 Вт) та LED індикатори зарядки.

Найцікавіше знаходиться всередині. Натрій-іонні батареї працюють аналогічно літій-іонним, але використовують натрій замість літію у катоді, а натрієві солі в електроліті. Це дозволяє зменшити потребу в рідкісних металах, таких як літій, кобальт і мідь, що робить батареї дешевшими та екологічнішими.

Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C

 

Ба більше, новий павербанк Elecom також вирізняється стійкістю до температур: він працює в діапазоні від -34°C до +50°C, що робить його ідеальним для використання в екстремальних умовах. Крім того, ризик загоряння значно нижчий, ніж у літій-іонних аналогів. Це забезпечується завдяки властивостям матеріалів, які використовуються для виробництва акумулятора.

Ще одна важлива перевага новинки - тривалість служби. Павербанк Elecom DE-C55L-9000 витримує 5000 циклів зарядки. Для порівняння, звичайні літій-іонні батареї мають ресурс лише 500-1000 циклів. Це означає, що він може прослужити близько 13 років при щоденному використанні.

На додачу ─ натрій-іонні батареї можна транспортувати в розрядженому стані (0 В), що значно знижує ризик займання під час перевезення. А оскільки натрій поширений у природі (наприклад, у морській солі), його використання може скоротити потребу в шкідливому видобутку рідкісних металів.

Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C

 

Павербанк Elecom DE-C55L-9000 коштує в Японії 9980 ієн (близько $67) і продається обмеженою партією. Це значно дорожче, ніж звичайні павербанки Anker місткістю 10000 мА·год ($16-24). І це один з головних недоліків новинки. Також варто звернути увагу на вагу. Натрій-іонні батареї мають меншу енергетичну щільність. Тому вага DE-C55L-9000 становить 350 г проти 212-244 г у конкурентів.

Через останній недолік такі батареї поки не можуть повністю замінити літій-іонні в електромобілях. Проте технологія вже розглядається для стаціонарних систем зберігання енергії.

Чудово бачити вихід на ринок один з перших комерційних продуктів на базі натрій-іонних батарей. Ця технологія розробляється з 1970-х років і потенційно має нижчу вартість кВтгод, ніж літій-іонна. Крім того, батареї не лише працюють так само, як літій-іонні, але також можуть бути виготовлені подібним чином. Тому виробництво більшої кількості таких батарей не потребуватиме значних витрат на переобладнання виробництва.
За матеріалами: ITC.ua
 

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