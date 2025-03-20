Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA
14:19 20.03.2025 |
Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг впевнений, що людиноподібні роботи почнуть активно застосовуватися на виробництві менш ніж за п'ять років. Про це пише Reuters.
Хуанг представив програмні інструменти, які, за його словами, допоможуть людиноподібним роботам легше орієнтуватися у світі. Також він повідомив, що NVIDIA спільно з Google DeepMind працюють над фізичним рушієм Newton для руху роботів.
Хуанг вважає, що навіть не за п'ять, а "за декілька років" виробнича промисловість почне масово використовувати роботів, тому що ця галузь має чітко визначені завдання, з якими роботи можуть впоратися в контрольованому середовищі.
"Цінність цього дуже, дуже легко визначити. Поточна вартість оренди робота-людини, ймовірно, становить 100 000 доларів США, і я думаю, що це досить хороша економіка", - каже Дженсен Хуанг.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС
|Єврокомісія надала Україні ще EUR1 млрд в рамках позики G7 з надходжень від російських активів
|В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 - ЦПД
|Дрони атакували в Росії авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA
|Європа прагне переманити американських науковців, оскільки Трамп скорочує їхнє фінансування - Politico
|Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas
|Tesla Cybercab отримає меншу батарею, ніж у Model 3, але зможе подолати більшу відстань
|NVIDIA та xAI приєдналися до ініціативи Microsoft, MGX та BlackRock по розбудові інфраструктури ШІ
|Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
Бізнес
|GM та NVIDIA об'єдналися для створення самокерованих автомобілів і роботизованих заводів
|NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
|World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
|NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro - серед них є GPU з 96 ГБ пам'яті
|Mercedes відмовиться від свого єдиного хетчбека, щоб випускати більше позашляховиків
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla