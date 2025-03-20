Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг впевнений, що людиноподібні роботи почнуть активно застосовуватися на виробництві менш ніж за п'ять років. Про це пише Reuters.

Хуанг представив програмні інструменти, які, за його словами, допоможуть людиноподібним роботам легше орієнтуватися у світі. Також він повідомив, що NVIDIA спільно з Google DeepMind працюють над фізичним рушієм Newton для руху роботів.

Хуанг вважає, що навіть не за п'ять, а "за декілька років" виробнича промисловість почне масово використовувати роботів, тому що ця галузь має чітко визначені завдання, з якими роботи можуть впоратися в контрольованому середовищі.

"Цінність цього дуже, дуже легко визначити. Поточна вартість оренди робота-людини, ймовірно, становить 100 000 доларів США, і я думаю, що це досить хороша економіка", - каже Дженсен Хуанг.