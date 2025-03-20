Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas

Компанія Boston Dynamics періодично тішить новими відео, в яких демонструє можливості власного людиноподібного робота Atlas. Ми вже свого часу бачили відео, де Atlas виконував акробатичні елементи, включно з сальто. Сьогодні з'явилось чергове відео, на якому він ходить, бігає, повзає, присідає, перекидається і робить прості танцювальні рухи. Виглядає доволі природньо. Для цього спочатку усі рухи виконувала людина з використанням Motion Capture (система захоплення руху), після чого їх повторював Atlas. У межах цього проекту для реалізації Boston Dynamics співпрацювала з RAI Institute (Інститутом робототехніки та штучного інтелекту).