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Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas

12:47 20.03.2025 |

Новини IT

Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas

 

Компанія Boston Dynamics періодично тішить новими відео, в яких демонструє можливості власного людиноподібного робота Atlas. Ми вже свого часу бачили відео, де Atlas виконував акробатичні елементи, включно з сальто. Сьогодні з'явилось чергове відео, на якому він ходить, бігає, повзає, присідає, перекидається і робить прості танцювальні рухи. Виглядає доволі природньо. Для цього спочатку усі рухи виконувала людина з використанням Motion Capture (система захоплення руху), після чого їх повторював Atlas. У межах цього проекту для реалізації Boston Dynamics співпрацювала з RAI Institute (Інститутом робототехніки та штучного інтелекту).
За матеріалами: mezha.media
 

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