Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas
12:47 20.03.2025 |
Компанія Boston Dynamics періодично тішить новими відео, в яких демонструє можливості власного людиноподібного робота Atlas. Ми вже свого часу бачили відео, де Atlas виконував акробатичні елементи, включно з сальто. Сьогодні з'явилось чергове відео, на якому він ходить, бігає, повзає, присідає, перекидається і робить прості танцювальні рухи. Виглядає доволі природньо. Для цього спочатку усі рухи виконувала людина з використанням Motion Capture (система захоплення руху), після чого їх повторював Atlas. У межах цього проекту для реалізації Boston Dynamics співпрацювала з RAI Institute (Інститутом робототехніки та штучного інтелекту).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісар Домбровскіс у Києві: Ми інтегруємо Україну у механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС
|Єврокомісія надала Україні ще EUR1 млрд в рамках позики G7 з надходжень від російських активів
|В результаті удару по Енгельсу росіяни втратили ракети Х-101 - ЦПД
|Дрони атакували в Росії авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європа прагне переманити американських науковців, оскільки Трамп скорочує їхнє фінансування - Politico
|Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas
|Tesla Cybercab отримає меншу батарею, ніж у Model 3, але зможе подолати більшу відстань
|NVIDIA та xAI приєдналися до ініціативи Microsoft, MGX та BlackRock по розбудові інфраструктури ШІ
|Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
|У Канаді скасували участь Tesla в автошоу у Ванкувері
Бізнес
|NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
|World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
|NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro - серед них є GPU з 96 ГБ пам'яті
|Mercedes відмовиться від свого єдиного хетчбека, щоб випускати більше позашляховиків
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям