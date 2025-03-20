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NVIDIA та xAI приєдналися до ініціативи Microsoft, MGX та BlackRock по розбудові інфраструктури ШІ
09:37 20.03.2025 |
VIDIA та ШІ-стартап Ілона Маска xAI приєдналися до консорціуму AI Infrastructure Partnership (AIP), який має на меті розширити інфраструктуру штучного інтелекту у США. До AIP також входять Microsoft, BlackRock та інвестиційний фонд MGX.
AIP було засновано у вересні 2024 року. На початковому етапі партнерство має на меті залучити $30 мільярдів капіталу від інвесторів, власників активів та корпорацій, що, своєю чергою, дозволить мобілізувати до $100 мільярдів загального інвестиційного потенціалу з урахуванням боргового фінансування.
Приєднання NVIDIA та xAI, які є лідерами у галузі ШІ-технологій, зміцнить зусилля AIP щодо масштабування платформ з відкритою архітектурою та дозволить "розвивати широку екосистему, яка підтримує широке коло партнерів на неексклюзивній основі"
Інвестиції AIP в першу чергу будуть спрямовані на США, а також на країни-члени ОЕСР та країни-партнери США, йдеться у заяві компаній.
"Глобальна розбудова інфраструктури ШІ принесе користь кожній компанії та країні, яка хоче досягти економічного зростання та знайти рішення для найбільших світових проблем. Фабрики ШІ, побудовані на повній інфраструктурі ШІ від NVIDIA, перетворять дані в інтелект, який прискорить розвиток кожної галузі та допоможе суспільству досягти неймовірних проривів", - каже засновник та CEO NVIDIA Дженсен Хуанг.
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