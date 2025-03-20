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АНАЛІТИКА

Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році

23:36 19.03.2025 |

Новини IT

 

Вартість соціальної мережі X (Twitter) Ілона Маска злетіла до $44 млрд, що підкреслює різкий поворот у долі компанії після того, як її власник став союзником президента США Дональда Трампа. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Інвестори оцінили платформу в $44 млрд під час так званої вторинної угоди на початку березня, у межах якої вони обмінялися вже наявними частками в компанії.

Соцмережа X також працює над залученням нового капіталу в межах основного раунду фінансування. Йдеться про плани залучити близько $2 млрд шляхом продажу нових акцій.

Отримані гроші планують спрямувати на погашення понад $1 млрд боргу, який Маск погодився взяти на себе для фінансування викупу компанії у 2022 році.

На початку вересня 2024 року соцмережу Х оцінювали нижче $10 млрд. Маск придбав Twitter за $44 млрд.

Доходи соцмережі знизилися після придбання її Маском, але у 2024 році скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації склав близько $1,2 млрд.

За інформацією джерел газети, є ознаки того, що план Маска зі скорочення витрат компанії працює, а доходи підвищуються. Однак інше джерело заявило, що показник EBITDA був "дико скоригований".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Twitter, США
 

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