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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
23:36 19.03.2025 |
Вартість соціальної мережі X (Twitter) Ілона Маска злетіла до $44 млрд, що підкреслює різкий поворот у долі компанії після того, як її власник став союзником президента США Дональда Трампа. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.
Інвестори оцінили платформу в $44 млрд під час так званої вторинної угоди на початку березня, у межах якої вони обмінялися вже наявними частками в компанії.
Соцмережа X також працює над залученням нового капіталу в межах основного раунду фінансування. Йдеться про плани залучити близько $2 млрд шляхом продажу нових акцій.
Отримані гроші планують спрямувати на погашення понад $1 млрд боргу, який Маск погодився взяти на себе для фінансування викупу компанії у 2022 році.
На початку вересня 2024 року соцмережу Х оцінювали нижче $10 млрд. Маск придбав Twitter за $44 млрд.
Доходи соцмережі знизилися після придбання її Маском, але у 2024 році скоригований прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації склав близько $1,2 млрд.
За інформацією джерел газети, є ознаки того, що план Маска зі скорочення витрат компанії працює, а доходи підвищуються. Однак інше джерело заявило, що показник EBITDA був "дико скоригований".
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