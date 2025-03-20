Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 01:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
GM та NVIDIA об'єдналися для створення самокерованих автомобілів і роботизованих заводів
General Motors та NVIDIA оголосили про спільну розробку AI-систем для нових автомобілів, виробництва і робототехніки. Співпраця передбачає оптимізацію заводських процесів, створення "розумних" автомобілів і впровадження прискорених обчислень.
У прес-релізі автомобілебудівної компанії також зазначено, що GM планує запустити персональні автономні транспортні засоби (PAV), які зможуть доставити пасажира куди завгодно без водія-людини. У міру розвитку систем допомоги водієві, складна електрична архітектура з високопродуктивними обчисленнями стає критично важливою.
Тому GM будуватиме автомобілі наступного покоління на платформі автоматизованого водіння NVIDIA DRIVE AGX, заснованій на архітектурі NVIDIA Blackwell, що працює на операційній системі NVIDIA DriveOS.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ
|Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Patriot для України
|Невірно стверджувати, що мобілізовані з порушеннями процедури залишаться на фронті – суддя-спікер КАС ВС
|Німеччина висуватиме Бербок на пост глави Генасамблеї ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
|У Канаді скасували участь Tesla в автошоу у Ванкувері
|Google допоможе українцям опанувати ШІ з безкоштовним курсом AI Essentials
|GM та NVIDIA об'єдналися для створення самокерованих автомобілів і роботизованих заводів
|NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
|World Car Awards 2025: оголошено фіналістів
Бізнес
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям
|Відбувся офіційний реліз GIMP 3.0
|Google купує ізраїльський стартап з кібербезпеки Wiz за $32 млрд
|BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
|Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI