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АНАЛІТИКА

GM та NVIDIA об'єдналися для створення самокерованих автомобілів і роботизованих заводів

15:47 19.03.2025 |

Новини IT, Транспорт

 

General Motors та NVIDIA оголосили про спільну розробку AI-систем для нових автомобілів, виробництва і робототехніки. Співпраця передбачає оптимізацію заводських процесів, створення "розумних" автомобілів і впровадження прискорених обчислень.

У прес-релізі автомобілебудівної компанії також зазначено, що GM планує запустити персональні автономні транспортні засоби (PAV), які зможуть доставити пасажира куди завгодно без водія-людини. У міру розвитку систем допомоги водієві, складна електрична архітектура з високопродуктивними обчисленнями стає критично важливою.

Тому GM будуватиме автомобілі наступного покоління на платформі автоматизованого водіння NVIDIA DRIVE AGX, заснованій на архітектурі NVIDIA Blackwell, що працює на операційній системі NVIDIA DriveOS.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: NVIDIA
 

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