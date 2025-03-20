GM та NVIDIA об'єдналися для створення самокерованих автомобілів і роботизованих заводів

General Motors та NVIDIA оголосили про спільну розробку AI-систем для нових автомобілів, виробництва і робототехніки. Співпраця передбачає оптимізацію заводських процесів, створення "розумних" автомобілів і впровадження прискорених обчислень.

У прес-релізі автомобілебудівної компанії також зазначено, що GM планує запустити персональні автономні транспортні засоби (PAV), які зможуть доставити пасажира куди завгодно без водія-людини. У міру розвитку систем допомоги водієві, складна електрична архітектура з високопродуктивними обчисленнями стає критично важливою.

Тому GM будуватиме автомобілі наступного покоління на платформі автоматизованого водіння NVIDIA DRIVE AGX, заснованій на архітектурі NVIDIA Blackwell, що працює на операційній системі NVIDIA DriveOS.