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NVIDIA представила два нові персональні ШІ-суперкомп'ютери
14:29 19.03.2025 |
На конференції GTC 2025 компанія NVIDIA представила нову лінійку персональних ШІ-суперкомп'ютерів, побудованих на платформі Grace Blackwell: DGX Spark (раніше відомий як Project Digits) та DGX Station.
Суперкомп'ютери розроблені для створення, налаштування та запуску ШІ-моделей різного масштабу. За словами гендиректор компанії Дженсена Хуанга, вони визначають майбутнє обчислювальної техніки.
DGX Spark забезпечує до 1 квадрильйона операцій на секунду завдяки суперчипу GB10 Grace Blackwell Superchip. DGX Station оснащено суперчипом GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip з ядрами Tensor нового покоління та точністю FP4і. Новинка отримала 784 ГБ пам'яті.
DGX Spark вже доступний для замовлення, а DGX Station з'явиться пізніше цього року через партнерів: ASUS, Boxx, Dell, HP і Lenovo.
Хуанг підкреслив, що ШІ-агенти стануть невід'ємною частиною всього, а методи їх запуску та інтеграції в бізнес-процеси зазнають суттєвих змін. Тому NVIDIA розробила нову лінійку комп'ютерів, щоб задовольнити ці вимоги.
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