NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro - серед них є GPU з 96 ГБ пам'яті

RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition. Джерело: NVIDIA

На Game Developers Conference (GDC) NVIDIA представила лінійку потужних відеокарт під загальною назвою RTX Pro, призначених для вирішення професійних завдань у різних сферах. NVIDIA пояснила, що використовує новий бренд RTX Pro для зручнішого позначення своїх відеокарт, призначених для розроблення ігор, роботи з масивами даних, графічних дизайнерів, науковців, дослідників та аналітиків.

Найпотужнішим графічним процесором стане RTX Pro 6000 (Blackwell). Ця відеокарта вийде в різних версіях, зокрема для робочих станцій, настільних PC, ноутбуків і дата-центрів.

NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition і NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition отримають 96 ГБ відеопам'яті GDDR7, 24 064 ядра CUDA, 512-бітну шину пам'яті та забезпечать пропускну здатність 1792 ГБ/с. GPU підтримує порти PCIe Gen 5, DisplayPort 2.1, а також новітнє покоління RT- і Tensor-ядер архітектури Blackwell. Процесор споживає 600 Вт.

RTX Pro 6000 для робочих станцій з'явиться в продажу у квітні або травні залежно від виробника.

RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition Джерело: NVIDIA

Лінійка RTX Pro Blackwell для ноутбуків вийде в моделях 3000, 2000, 1000 і 500 та буде оснащена відеопам'яттю до 24 ГБ і підтримує технологію NVIDIA Blackwell Max-Q, яка використовує штучний інтелект "для розумної та постійної оптимізації продуктивності та енергоефективності ноутбука".

Графічні процесори NVIDIA RTX Pro Blackwell для ноутбуків з'являться в моделях Dell, HP, Lenovo і Razer наприкінці цього року.

RTX Pro Blackwell Laptop GPUs Джерело: NVIDIA

NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition призначена для дата-центрів, і доступ до неї отримають партнери NVIDIA, включно з Cisco, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo і Supermicro.