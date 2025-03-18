Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям

17:52 18.03.2025 |

Новини IT

 

У 2019 році Huawei втратила доступ до Android із сервісами Google для її смартфонів, а тепер китайська компанія може втратити ліцензію Microsoft на використання Windows на своїх комп'ютерах і ноутбуках. Через це Huawei планує постачати комп'ютери з Linux і власною операційною системою HarmonyOS, повідомляє TechSpot з посиланням на китайські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям. Разом з тим, у квітні компанія планує випустити нові ПК, що можуть отримати Linux та HarmonyOS. Також були повідомлення, що ці комп'ютери будуть "ШІ ПК" оснащені процесором Kunpeng та матимуть програми на основі великих мовних моделей DeepSeek.

Операційна система HarmonyOS була спочатку розроблена для смартфонів після завершення ліцензійної угоди з Google та мала підтримку додатків Android. Однак у 2023 році Huawei представила HarmonyOS NEXT, яка більше не підтримувала додатки з Android чи інших операційних систем, і вимагала від розробників адаптувати свої програми до нової платформи. Окрім цього, у 2024 році компанія підтвердила, що відбудеться перехід на десктопну версію HarmonyOS.

ОС Huawei використовує власний формат додатків на основі javascript та TypeScript, а також оптимізований компілятор, призначений для прискорення виконання javascript.

Крім використання власної операційної системи, китайські ЗМІ повідомляють, що Huawei також розробляє системи на базі Linux. Майбутнє оновлення ноутбука MateBook D16 збереже такі ж характеристики, однак замість Windows отримає версію з ще неназваним дистрибутивом Linux.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Huawei
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5658
  0,1263
 0,30
EUR
 1
 45,3483
  0,1834
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1982  0,06 0,15 41,8168  0,09 0,23
EUR 44,8857  0,14 0,32 45,6925  0,18 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5550  0,15 0,35 41,5700  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес