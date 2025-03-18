У 2019 році Huawei втратила доступ до Android із сервісами Google для її смартфонів, а тепер китайська компанія може втратити ліцензію Microsoft на використання Windows на своїх комп'ютерах і ноутбуках. Через це Huawei планує постачати комп'ютери з Linux і власною операційною системою HarmonyOS, повідомляє TechSpot з посиланням на китайські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям. Разом з тим, у квітні компанія планує випустити нові ПК, що можуть отримати Linux та HarmonyOS. Також були повідомлення, що ці комп'ютери будуть "ШІ ПК" оснащені процесором Kunpeng та матимуть програми на основі великих мовних моделей DeepSeek.

Операційна система HarmonyOS була спочатку розроблена для смартфонів після завершення ліцензійної угоди з Google та мала підтримку додатків Android. Однак у 2023 році Huawei представила HarmonyOS NEXT, яка більше не підтримувала додатки з Android чи інших операційних систем, і вимагала від розробників адаптувати свої програми до нової платформи. Окрім цього, у 2024 році компанія підтвердила, що відбудеться перехід на десктопну версію HarmonyOS.

ОС Huawei використовує власний формат додатків на основі javascript та TypeScript, а також оптимізований компілятор, призначений для прискорення виконання javascript.

Крім використання власної операційної системи, китайські ЗМІ повідомляють, що Huawei також розробляє системи на базі Linux. Майбутнє оновлення ноутбука MateBook D16 збереже такі ж характеристики, однак замість Windows отримає версію з ще неназваним дистрибутивом Linux.