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Відбувся офіційний реліз GIMP 3.0

17:31 18.03.2025 |

Новини IT

 

Безплатний графічний редактор з відкритим кодом GIMP, або ж GNU Image Manipulation Program, після семи років активної розробки врешті отримав версію 3.0. Оновлену програму можна завантажити з офіційного сайту.

Розробники додали у GIMP 3.0 чимало змін, нових функцій, вдосконалень та покращень зручності використання. Серед головних оновлень - офіційна підтримка Wayland, покращене масштабування для HiDPI дисплеїв, а також оновлений інтерфейс, заснований на GTK3, який покращує підтримку введення з планшетів.

Відбувся офіційний реліз GIMP 3.0

 

Додатково, перехід на GTK3 дозволив виправити численні баги, які, за словами розробників, не можна було усунути на версіях, що використовували GTK2. З виходом версії 3.0 GIMP також почав використовувати систему CSS для тем.

Однією з найбільших змін у функціональності GIMP 3.0 є підтримка неруйнівного редагування для найбільш часто використовуваних фільтрів. У версії 2.10 фільтри автоматично з'єднувалися зі шаром, що унеможливлювало їх подальше редагування без скасування всіх наступних кроків. У новій версії фільтри залишатимуться активними, дозволяючи користувачам вносити зміни або перемикати їх у будь-який час.

Ще однією важливою зміною є покращена підтримка колірних просторів RGB поза sRGB. Це стало можливим завдяки інтеграції бібліотек babl та GEGL. Тепер при завантаженні зображення з профілем AdobeRGB, інформація про кольори зберігається у всіх аспектах GIMP, що дає змогу вносити зміни без втрати даних про колірний простір. Це оновлення також створює основу для майбутньої підтримки кольорових режимів CMYK та LAB.

Відбувся офіційний реліз GIMP 3.0

 

Ще одним нововведенням GIMP 3.0 є підтримка нових форматів файлів. Наприклад, для дизайнерів іконок тепер доступні формати ICNS для macOS, а також CUR і ANI для створення курсорів для Windows. Також додано підтримку ILBM/IFF, QOI, JPEG XL та можливість імпорту старіших форматів, таких як DCX, PAM та WBMP. Крім того, були вдосконалені формати, що вже підтримуються, наприклад, покращено сумісність при імпорті та експорті файлів PSD, а для JPEG і TIFF додано підтримку метаданих з Photoshop. Для створення ігрових текстур було додано стиснення BC7 для DDS файлів.

В GIMP 3.0 внутрішній текстовий рушій також отримав кілька важливих покращень. Наприклад, шрифти тепер зберігатимуться та відображатимуться точніше, що допоможе краще розрізняти різні шрифти в межах одного сімейства. Розробники зазначають, що це дозволить користувачам побачити справжні напівжирні чи курсивні шрифти, а не їхні фальшиві варіанти. Основний інструмент "Текст" також був удосконалений, додавши можливості для неруйнівних контурів тексту, що дає змогу налаштовувати ширину контуру, стиль, колір чи тип візерунка прямо у параметрах інструмента.

 Нове вікно експорту PSD Нове вікно експорту PSD

Це далеко не всі нововведення, які GIMP отримав з релізом версії 3.0. Повний список змін та покращень доступний на офіційному сайті GIMP.
За матеріалами: mezha.media
 

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