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Google купує ізраїльський стартап з кібербезпеки Wiz за $32 млрд
15:56 18.03.2025 |
Google оголосила про своє найбільше придбання, підписавши угоду щодо купівлі компанії Wiz, яка спеціалізується на хмарній кібербезпеці. Після цього Wiz стане частиною підрозділу Google Cloud.
Попереднім найбільшим придбанням Google була компанія Motorola Mobility у 2012 році за $12,5 млрд. До речі, це вже друга спроба Google купити Wiz, оскільки переговори у 2024 році не завершились успіхом. Тоді обговорювалася сума $23 млрд.
Wiz співпрацює з такими компаніями, як Microsoft та Amazon, пропонуючи хмарні рішення для кібербезпеки. У травні 2024 року вартість компанії досягла $16 млрд після розміщення акцій серед співробітників, і вона працювала над підготовкою до первинного публічного розміщення акцій (IPO).
"Ми очікуємо, що ця зміна дозволить нам працювати та впроваджувати інновації ще швидше, - зазначив у своєму блозі співзасновник та генеральний директор Wiz Ассаф Раппапорт. - Ставши частиною Google Cloud, ми фактично прив'язуємо ракету до наших спин: це прискорить наш темп інновацій швидше, ніж ми могли б досягти, будучи окремою компанією".
Угода ще чекає на перевірку Федеральною торговою комісією США (FTC) щодо відповідності антимонопольним вимогам. Alphabet і Wiz сподіваються, що поточна адміністрація США та новий голова FTC Ендрю Фергюсон будуть більш лояльними до компаній. Google підтвердила, що продукти Wiz залишаться доступними на хмарних платформах конкурентів, таких як Amazon Web Services, Microsoft Azure та Oracle Cloud.
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