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АНАЛІТИКА

Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI

14:06 18.03.2025 |

Новини IT

 

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, оголосила про придбання стартапу Hotshot, що спеціалізується на розробці інструментів для генерації відео за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомив генеральний директор Hotshot Аакаш Састрі на своїй сторінці в X (через TechCrunch).

Hotshot, заснований у Сан-Франциско Аакашем Састрі та Джоном Малланом, спочатку займався створенням інструментів для редагування фотографій, але згодом зосередився на моделях штучного інтелекту для перетворення тексту на відео.

За останні два роки команда Hotshot розробила три моделі: Hotshot-XL, Hotshot Act One та Hotshot. Ці моделі відкривають нові можливості для освіти, розваг, комунікацій та продуктивності. Після придбання компанія планує масштабувати свої розробки на кластері Colossus, який є найбільшим у світі.

Придбання свідчить про наміри xAI розробляти власні моделі генерації відео, щоб конкурувати з такими гравцями, як Sora від OpenAI та Veo 2 від Google. Подальша доля команди Hotshot у складі xAI поки що не розголошується.
За матеріалами: mezha.media
 

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