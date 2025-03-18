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АНАЛІТИКА

Qualcomm представила нові чипи Snapdragon G для портативних ігрових консолей

12:17 18.03.2025 |

Новини IT

 

Qualcomm представила на Game Developers Conference нову серію чипів Snapdragon G для портативних ігрових пристроїв. Вона включає три платформи: Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 та Snapdragon G1 Gen 2, кожна з яких орієнтована на різні рівні продуктивності для ігор.

Snapdragon G3 Gen 3 - флагманська платформа серії, що підтримує Lumen, систему динамічного освітлення та віддзеркалень Unreal Engine 5 на Android-пристроях. Вона пропонує 30% збільшення продуктивності ЦП і 28% поліпшення графічних можливостей, а також підтримує Wi-Fi 7, що знижує затримку та збільшує пропускну здатність для бездротового з'єднання.

Qualcomm представила нові чипи Snapdragon G для портативних ігрових консолей

 

Snapdragon G2 Gen 2 орієнтована на локальні та хмарні проєкти з частотою 144 кадри на секунду, збільшуючи продуктивність на 2,3 раза та графічні можливості на 3,8 раза порівняно з попереднім поколінням. Вона також підтримує Wi-Fi 7.

Snapdragon G1 Gen 2 забезпечує продуктивність для хмарних ігор, підтримуючи роздільну здатність до 1080p при 120 кадрах на секунду через Wi-Fi. Ця платформа має підвищення продуктивності ЦП на 80% і GPU на 25% для хмарних ігор.

Компанії AYANEO, ONEXSUGAR та Retroid Pocket першими планують випустити пристрої на основі нової серії Snapdragon G. Вони зʼявляться на ринку вже у першому кварталі 2025 року.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Qualcomm
 

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