Процесори Intel Panther Lake затримуються до 2026 року — нова дорожня карта

Схоже, чутки про затримку Panther Lake мають рацію. Офіційно Intel запустить процесори восени, але звичайні клієнти побачать їх лише наступного року.

Під час спеціального заходу в Китаї Intel представила свої останні продукти Core Ultra, а також актуальну дорожню карту. Компанія збирається запустити чипи Core Ultra наступного покоління, відомі як Panther Lake, у першому кварталі 2026 року. Фактично Intel знов обрала тактику розтягнутого запуску: масовий старт запланований на наступний рік, однак EEP (програма раннього доступу для виробників має запрацювати восени цього року.

«Відповідно до нових оцінок, Intel 18A Panther Lake стартує HVM у вересні та запустить у жовтні, коли почнеться EEP (Early Enablement Program), обмежене постачання для OEM, [процесори] будуть доступні на ринку в першому кварталі 2026 року (фактично в січні)», - йдеться у повідомленні.

Інсайдери в галузі підтверджують, що запуск серії Core Ultra 300 має бути схожим на старт Lunar Lake, для яких кількість анонсів продуктів збільшилася лише близько CES 2025, хоча платформа офіційно була запущена за три місяці до того. Дизайн Panther Lake стане наступником, але не послідовником Lunar Lake. Intel підтвердила, що Lunar Lake з дизайном пам'яті на підложці були останніми такими чипами, і наразі в неї немає планів щодо MoP у лінійках Panther або Nova Lake.

Процесори Intel Lunar Lake в цілому вдалися, хоча й отримали багато нарікань на запуску, а також жорстку конкуренцію з боку AMD. Їхні переваги - низьке енергоспоживання та потужна графіка, завдяки яким вони навіть потрапили у портативні консолі. Раніше повідомлялося, що Panther Lake затримуються до 2026 року через низький вихід придатних чипів на техпроцесі 18A. Відкладений випуск на ринку не підтверджує прямо, але й не спростовує ці чутки.