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Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google
23:04 17.03.2025 |
Штучний інтелект, здатний зрівнятися з людиною у розв'язанні будь-якого завдання (AGI), з'явиться у найближчі п'ять-десять років. Про це заявив генеральний директор DeepMind Деміс Гассабіс, повідомляє CNBS.
Гассабіс визначив AGI як "систему, здатну демонструвати всі складні можливості, доступні людині".
"Ми поки що не зовсім досягли цієї мети. Ці системи дуже вражають у деяких речах. Але є й інші речі, які вони поки що не можуть зробити, і ми ще маємо зробити досить багато дослідницької роботи до цього", - зазначив він.
Прогноз Гассабіса дещо відсуває терміни створення AGI порівняно з тим, як бачать це його колеги у галузі.
Даріо Амодей, гендиректор стартапу Anthropic у сфері штучного інтелекту, у січні казав, що бачить появу в "найближчі два-три роки" форми штучного інтелекту, яка "перевершить майже всіх людей практично у всіх завданнях".
Інші лідери технологій передбачають, що AGI з'явиться ще раніше. Директор з продуктів Cisco Джіту Патель вважає, що є шанс побачити приклад AGI вже цього року.
За його словами, "існують три основні етапи" у розвитку штучного інтелекту.
"Є базовий ШІ (AI), з яким ми всі зараз стикаємось. Потім іде штучний інтелект загального призначення, де когнітивні здібності відповідають людським (AGI). Потім іде те, що вони називають надінтелектом (ІСІ)", - сказав Патель на початку березня.
Очікується, що штучний суперінтелект, або ІСІ, з'явиться після AGI та перевершить людський інтелект. Однак "ніхто насправді не знає", коли станеться такий прорив, сказав Гассабіс 17 березня.
Торік генеральний директор Tesla Ілон Маск передбачив, що AGI, найімовірніше, стане доступним до 2026 року. Водночас генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що така система може бути розроблена в "досить близькому майбутньому".
Довідка
Google DeepMind, раніше DeepMind Technologies - це британська компанія штучного інтелекту, заснована у 2010 році, яку у 2014 році придбала компанія Google.
Деміс Гассабіс - директор Google DeepMind і засновник Isomorphic Labs, стартапу з розробки ліків, який належить материнській компанії Google Alphabet. Гассабіс і його колега з Google DeepMind Девіду Бейкер у 2024 році отримали Нобелівську премію з хімії за створення штучного інтелекту AlphaFold2, який розв'язав 50-річну проблему передбачення структури білків.
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