Новий CEO Intel планує повністю змінити підхід до виробництва чипів та ШІ

Новообраний генеральний директор Intel Ліп-Бу Тана планує провести значну реструктуризацію у роботі компанії, зокрема у підході до методів виробництва чипів та до стратегії щодо штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на знайомих зі справою людей.

Одним з важливих кроків, які планує Тана, є нові скорочення в компанії. В основному звільнення торкнуться середнього рівня управління. Крім того, новий генеральний директор перегляне підхід до штучного інтелекту, зокрема зосередивши увагу на зміні операцій у виробництві.

Під час зустрічі з працівниками компанії минулого тижня, Тана зазначив, що Intel доведеться прийняти кілька "важких рішень", натякаючи на скорочення. Водночас деякі експерти галузі кажуть, що проблема попереднього гендиректора Пета Гелсінгера, який пішов з посади у грудні минулого року, полягала у тому, що він був "занадто добрим" та відмовлявся проводити необхідні звільнення.

Найближчим часом Тана хоче покращити продуктивність Intel Foundy, виробничого підрозділу, що виробляє чипи на замовлення інших компаній, таких як Amazon, Microsoft та інших. Однією з його стратегій стане агресивне залучення нових клієнтів. Крім того, він планує відновити спроби Intel виробляти чипи для штучного інтелекту та, можливо, розглянути нові напрямки, окрім серверів, такі як програмне забезпечення, робототехніка та базові моделі ШІ.

"Ліп-Бу витратить багато часу на вислуховування клієнтів, партнерів та співробітників, коли він приєднається до команди й тісно співпрацюватиме з нашою командою керівників, щоб позиціонувати бізнес для майбутнього успіху", - йдеться у заяві представника Intel.



