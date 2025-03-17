Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ChatGPT став доступний як помічник за замовчуванням на Android

14:43 17.03.2025 |

Новини IT

 

Остання бета-версія ChatGPT для Android внесла значне поліпшення, надавши можливість встановити застосунок як помічника за замовчуванням на пристроях.

Нове бета-оновлення ChatGPT версії v1.2025.070 дає змогу користувачам Android встановити його як додаток помічника за замовчуванням. Це нововведення дає можливість запускати ChatGPT за допомогою кнопок і жестів, раніше використовуваних для виклику інших помічників, таких як Gemini. Наприклад, користувачі можуть активувати ChatGPT довгим натисканням кнопки "Додому", проведенням пальцем вгору з кута екрана або утриманням кнопки живлення, якщо таке налаштування ввімкнено.

 

 

При виклику ChatGPT запускається голосовий режим, який поки що обмежений у функціональності порівняно з конкурентами, такими як Perplexity AI. Також функція активації за допомогою голосової команди залишається недоступною через обмеження API, доступних тільки для попередньо встановлених застосунків. Попри це, оновлення значно спрощує доступ до ChatGPT для користувачів Android.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4395
  0,0703
 0,17
EUR
 1
 45,1649
  0,0642
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1381  0,01 0,03 41,7219  0,04 0,10
EUR 44,7423  0,09 0,20 45,5108  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,13 0,30 41,4300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес