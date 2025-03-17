ChatGPT став доступний як помічник за замовчуванням на Android

Остання бета-версія ChatGPT для Android внесла значне поліпшення, надавши можливість встановити застосунок як помічника за замовчуванням на пристроях.

Нове бета-оновлення ChatGPT версії v1.2025.070 дає змогу користувачам Android встановити його як додаток помічника за замовчуванням. Це нововведення дає можливість запускати ChatGPT за допомогою кнопок і жестів, раніше використовуваних для виклику інших помічників, таких як Gemini. Наприклад, користувачі можуть активувати ChatGPT довгим натисканням кнопки "Додому", проведенням пальцем вгору з кута екрана або утриманням кнопки живлення, якщо таке налаштування ввімкнено.

При виклику ChatGPT запускається голосовий режим, який поки що обмежений у функціональності порівняно з конкурентами, такими як Perplexity AI. Також функція активації за допомогою голосової команди залишається недоступною через обмеження API, доступних тільки для попередньо встановлених застосунків. Попри це, оновлення значно спрощує доступ до ChatGPT для користувачів Android.