Facebook запроваджує монетизацію історій для авторів контенту

Facebook оголосив про нову можливість для авторів контенту заробляти гроші за перегляди їхніх історій. Про це повідомляє TechCrunch, посилаючись на Facebook.

Ця функція доступна для учасників програми монетизації контенту, яка об'єднує кілька попередніх ініціатив, таких як In-Stream Ads, Ads on Reels та Performance Bonus. Автори можуть отримувати дохід, публікуючи фрагменти своїх відео чи роликів у форматі історій, а також ділячись подіями зі свого повсякденного життя.

Для активації монетизації історій авторам, які вже беруть участь у програмі, не потрібно виконувати додаткових дій. Facebook також планує відкрити реєстрацію для нових учасників у 2025 році. Ті, хто не є частиною програми, можуть подати заявку на участь через офіційний вебсайт.

Ця ініціатива є частиною стратегії Meta, спрямованої на залучення авторів з інших платформ, таких як TikTok, шляхом пропозиції бонусів, угод на створення контенту та підтримки розвитку спільнот. У 2024 році автори заробили в соцмережі понад 2 мільярди доларів, а виплати за короткі відео зросли на 80%. З моменту запуску монетизації у 2017 році Facebook оплатив контент понад 4 мільйонам авторів.