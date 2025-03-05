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Суд відхилив вимогу Маска заборонити OpenAI стати комерційною організацією
13:48 05.03.2025 |
Федеральний суд США відхилив клопотання мільярдера Ілона Маска про призупинення перетворення OpenAI в комерційну структуру як забезпечувальний захід на час судових розглядів. Про це повідомляє низка західних медіа, зокрема CNBC, Reuters, Financial Times.
Окружна пані суддя Івонн Гонсалес Роджерс ухвалила, що Маск і його стартап xAI не змогли довести необхідність судової заборони OpenAI.
Водночас пані суддя заявила, що готова прискорити розгляд цього питання, і перенесла слухання за позовом Маска про незаконність трансформації OpenAI на осінь цього року. Вона послалася на "суспільні інтереси, що стоять на кону, і потенціал заподіяння шкоди у разі протизаконного перетворення".
OpenAI, яка є розробником чату ChatGPT, планує змінити свою корпоративну структуру, переходячи до комерційної моделі.
Маск стверджував, що OpenAI, її засновник і гендиректор Сем Альтман порушили правила конкуренції та відхилилися від початкової місії стартапу, вирішивши створювати штучний інтелект заради прибутку, а не суспільного блага.
На думку мільярдера, OpenAI з порушенням антимонопольного законодавства просила інвесторів не фінансувати конкурентів, а її перетворення з некомерційної структури на комерційну порушує зобов'язання компанії перед колишніми інвесторами, включно з самим Маском.
Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році, але пішов із ради директорів у 2018 році через конфлікт інтересів. Торік він подав позов проти компанії, стверджуючи, що вона зрадила свої початкові цілі.
Посилення ролі некомерційної ради OpenAI гарантувало б, що вона збереже контроль над реструктуризованою компанією та зможе обмежити вплив інших інвесторів, як-от Microsoft і SoftBank.
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