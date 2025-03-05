Ноутбуки з чипами Intel Panther Lake можуть з'явитися тільки в 2026 році

Компанія Intel зіткнулася з затримкою випуску своїх мобільних чипів Panther Lake, які тепер очікуються не раніше середини четвертого кварталу 2025 року, повідомляє Wccftech, посилаючись на Medium.

Причиною цього стали труднощі з досягненням необхідної продуктивності технологічного процесу Intel 18A. За словами аналітика Мінг-Чі Куо, рівень виходу придатних чипів становить лише 20-30%, що унеможливлює масове виробництво в заплановані терміни.

Ця затримка може негативно вплинути на фінансові показники Intel, оскільки ноутбуки на базі Panther Lake, ймовірно, не будуть доступні до 2026 року. Це означає, що компанія пропустить важливий сезон святкових продажів у 2025 році. Intel змушена покладатися на продуктивність своїх чипів Arrow Lake, що ставить її у невигідне становище порівняно з конкурентами, такими як AMD.

Ця ситуація підкреслює необхідність для Intel активізувати свої зусилля, щоб залишатися конкурентоспроможною на ринку.