Фінансові новини
- |
- 05.03.25
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ноутбуки з чипами Intel Panther Lake можуть з'явитися тільки в 2026 році
11:46 05.03.2025 |
Компанія Intel зіткнулася з затримкою випуску своїх мобільних чипів Panther Lake, які тепер очікуються не раніше середини четвертого кварталу 2025 року, повідомляє Wccftech, посилаючись на Medium.
Причиною цього стали труднощі з досягненням необхідної продуктивності технологічного процесу Intel 18A. За словами аналітика Мінг-Чі Куо, рівень виходу придатних чипів становить лише 20-30%, що унеможливлює масове виробництво в заплановані терміни.
Ця затримка може негативно вплинути на фінансові показники Intel, оскільки ноутбуки на базі Panther Lake, ймовірно, не будуть доступні до 2026 року. Це означає, що компанія пропустить важливий сезон святкових продажів у 2025 році. Intel змушена покладатися на продуктивність своїх чипів Arrow Lake, що ставить її у невигідне становище порівняно з конкурентами, такими як AMD.
Ця ситуація підкреслює необхідність для Intel активізувати свої зусилля, щоб залишатися конкурентоспроможною на ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня
|Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до мирних переговорів
|Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа
|СNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів
|Ноутбуки з чипами Intel Panther Lake можуть з'явитися тільки в 2026 році
|Eutelsat майже потроїла свою вартість на тлі можливого переходу України з Starlink на OneWeb
|ЗМІ: Сінгапур заарештував підозрюваних у контрабанді чипів Nvidia в Китай
|Українська компанія DroneUA починає постачання роботів для NASA
|Експорт IT-послуг з України впав на 3,7% і досяг найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення
|Найбільший у світі виробник чипів TSMC хоче інвестувати $100 мільярдів у виробництво в США
Бізнес
|Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів
|Продажі Tesla в Скандинавії різко падають
|ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
|Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
|Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць
|Офіційно: Microsoft закриває Skype на користь Teams
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»