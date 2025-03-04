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АНАЛІТИКА

Українська компанія DroneUA починає постачання роботів для NASA

17:24 04.03.2025 |

Новини IT

 

Українська група компаній DroneUA, що є резидентом Дія.City, починає постачання роботів для американського космічного агентства NASA. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тестова партія уже поїхала до американського штату Вірджинія. Там їх випробовуватимуть та шукатимуть найефективніше застосування", - зазначив Федоров.

Він додав, що саме NASA ініціювало співпрацю. Розробники з DroneUA сподіваються налагодити системне партнерство з агентством уряду США в найближчому майбутньому.

"Війна дала потужний буст ринку defence tech, наші технології розвиваються дуже швидко. Одна з цілей - постачання техніки за кордон, адже це може забезпечити мільярдні надходження в бюджет. DroneUA - класний кейс того, як це може працювати", - наголосив Федоров.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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