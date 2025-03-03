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АНАЛІТИКА

Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів

17:40 03.03.2025 |

Новини IT, Транспорт

 

Maserati MC20 Coupe без водія встановив новий рекорд швидкості серед автономних транспортних засобів, розігнавшись до 318 км/год під час заходу в Космічному центрі Кеннеді. Про це розповіло видання The Verge.

Автомобіль працював на автономному програмному забезпеченні, розробленому Політехнічним університетом Мілана - найбільшим науково-технологічним університетом Італії. Команда також співпрацювала з Indy Autonomous Challenge, яка нещодавно проводила заїзд на автодромі Las Vegas Motor Speedway під час CES 2025.

На тлі культових шатлів NASA гоночний автомобіль промчав по 4,5-кілометровій злітно-посадковій смузі, побивши попередній рекорд у 309 км/год, встановлений у квітні 2022 року автомобілем IAC AV-21 від Indy Autonomous Challenge і PoliMOVE.

Це досягнення важливе не лише тому, що автономний гоночний автомобіль став найшвидшим серед безпілотних транспортних засобів. Випробування системи в екстремальних умовах дозволяє перевірити надійність алгоритмів автономного керування та зрозуміти, як вони працюють на високих швидкостях. Розширюючи межі можливого, команда сподівається покращити безпеку автономних дорожніх автомобілів.

Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів

 

"Ці світові рекорди швидкості - це набагато більше, ніж просто демонстрація технологій майбутнього", - заявив Пол Мітчелл, генеральний директор Indy Autonomous Challenge та Aidoptation BV. "Ми доводимо програмне забезпечення для ШІ-водіїв та роботизоване обладнання до абсолютної межі можливостей. Роблячи це на дорожньому автомобілі, ми допомагаємо адаптувати напрацювання автономних перегонів для безпечного, надійного та стійкого автономного руху на шосе".

Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів

 

Щодо Maserati MC20, то це стильний і водночас дорогий вибір для автономного заїзду. Його мінімальна роздрібна ціна становить $239 000. Автомобіль оснащений розташованим у центрі кузова 3,0-літровим V6 з подвійним турбонаддувом, який Maserati називає Nettuno. Цей двигун має потужність 621 к.с. та 730 Н·м крутного моменту, які передаються на задні колеса через восьмиступеневу автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Maserati
 

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