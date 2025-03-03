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АНАЛІТИКА

Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць

07:10 03.03.2025 |

Новини IT

Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць

 Знімок модуля Blue Ghost з поверхні Місяця

Посадковий модуль космічного апарату Blue Ghost американської компанії Firefly Aerospace успішно здійснив посадку на Місяць. Посадка на поверхню супутника Землі відбулася в неділю, 2 березня, о 03.34 за часом Східного узбережжя США, повідомляють на офіційному сайті аерокосмічного агентства США NASA.

Космічний апарат проводитиме дослідницькі роботи поблизу гори Латрейль у Морі Криз на видимому боці Місяця. На його борту, згідно з домовленостями NASA і компанії - десять дослідницьких приладів та інструментів. Велика частина з них призначена для вивчення реголіту (поверхневого шару ґрунту на Місяці), місячного пилу і різних випромінювань.

Мета місії - збір даних, які мають допомогти підготовці до майбутніх пілотованих місій на Місяць. Місія Blue Ghost триватиме 14 днів. Про повернення апарату на Землю в осяжному майбутньому в планах компанії не згадується.

Водночас Blue Ghost передаватиме на Землю графічний контент. Так, у NASA вже отримали знімок, зроблений модулем одразу після примісячення.

Blue Ghost став частиною найбільшої комерційної місії на Місяць

Космічний апарат на Місяць доставила ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX. На борту ракети також перебував дослідницький модуль HAKUTRO 2 (Resilience), що належить японській компанії Ispace. Він сяде на поверхню Місяця в іншому регіоні у квітні і має доставити на поверхню Місяця міні-ровер із дослідницьким обладнанням.

З огляду на те, що як модулі, так і ракету-носій розробили приватні компанії, місію можна назвати найбільшою комерційною місією на Місяць серед реалізованих на цей момент. Проте частина фінансування програми Blue Ghost надходила від NASA.

Космічне агентство США прагне зібрати більше даних про Місяць напередодні запланованого повернення на супутник Землі, більш ніж через 50 років після останньої пілотованої місії "Аполлон-17" в грудні 1972 року. США - єдина країна, яка відправляла астронавтів на Місяць. 12 осіб побували там між 1969 і 1972 роками в рамках місій "Аполлон". Зараз зі США конкурує Китай, який має на меті висадити людей на Місяць до 2030 року. Він вже успішно висаджував на Місяць безпілотні місії, так само як і США, Росія, Японія та Індія.

Blue Ghost має потрапити на зворотний бік Місяця

Уже відправлений на Місяць модуль - частина проєкту Firefly Aerospace, що включає три місячні місії Blue Ghost. У 2026 році компанія має намір відправити на супутник Землі наступний свій апарат - він має здійснити посадку на зворотному боці Місяця. Разом із ним на ракеті-носії на місячну орбіту буде відправлено також супутник Lunar Pathfinder Європейського космічного агентства.

У рамках "місячних перегонів", що відновилися останніми роками, найуспішнішою з місій на зворотний бік Місяця стало відправлення туди модуля "Чан'е-6" Китайського національного космічного управління. Цей модуль передав на Землю зразки ґрунту, чого програма Blue Ghost не передбачає.

На 2028 рік Firefly Aerospace планує третю місію Blue Ghost - під час неї дослідницький апарат має знову зібрати дані на видимій стороні Місяця.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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